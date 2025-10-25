Hè? McLaren zet nu al de geheime F1-auto van 2026 te koop

Zou ene Franz Hermann interesse hebben?

We komen op de Autoblog-redactie tal van vreemde auto-aanbiedingen tegen, maar dit veilingitem spant de kroon. Het Formule 1-team van McLaren biedt nu al de raceauto van volgend jaar te koop aan. En dat is om vele redenen merkwaardig.

Om te beginnen: nog niemand buiten het McLaren-personeel heeft de raceauto gezien. De Formule 1 gaat komend jaar werken met een nieuwe set regels. De auto’s gaan daardoor compleet transformeren. Kort samengevat: de auto’s worden kleiner, meer afhankelijk van de elektromotor en krijgen een actieve voorvleugel. Hieronder zie je het voorbeeldje van de FIA.

De grote vraag is hoe de teams omgaan met deze nieuwe regels. De auto’s zijn daarom strikt geheim. Toch is er na 5 december 2025 iemand die zich eigenaar van de onbekende auto kan noemen. Die persoon heeft zijn aankoop van tevoren ook nog niet gezien. En dat zal hij de eerste jaren na zijn aankoop ook niet kunnen doen.

Behoorlijke adder onder het gras

McLaren wil natuurlijk niet dat concurrenten kunnen leren van de nieuwe F1-auto. Een bod van Franz Hermann of Vax Merstappen zal vermoedelijk niet geaccepteerd worden. Daarom zijn er strenge voorwaarden opgesteld voor de koop. Het merk heeft om die reden besloten om pas begin 2028 de auto uit te leveren. Spendeer je een paar miljoen, moet je ruim twee jaar wachten tot je de auto in huis hebt!

McLaren zorgt wel voor een kleine compensatie: ”In de tussentijd zal het team een ​​niet-rijdende showauto uit 2025 ter beschikking stellen voor demonstratiedoeleinden.” Hartstikke leuk, maar je wilt rijden, toch? Dat kan pas na de overdracht. Vanaf dan mag je de auto gebruiken bij ”aangewezen demonstratieritten en op circuitdagen”. McLaren stuurt dan een blik monteurs om jouw auto aan de praat te krijgen.

Er zijn nog een aantal manieren om de gelukkige koper te verwennen. De winnende bieder krijgt samen met vijf gasten een rondleiding in het McLaren Technology Centre in Woking waarbij je Norris, Piastri en Brown kunt vragen waarom de papaya-rules zo uit de hand zijn gelopen.

Tevens mag je bij de lancering van jouw auto kijken, ga je naar de GP van Monaco én naar een F1-race naar keuze als VIP en maak je de Triple Crown compleet door een bezoek aan de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500.

Wat kost dat nou, zo’n onbekende F1-auto?

Dit jaar op Pakjesavond gaat veilinghuis RM Sotheby’s de F1-veiling houden in Abu Dhabi. Dat is de vrijdag van het laatste F1-weekend van dit seizoen. Zou het kampioenschap dan al beslecht zijn? Sotheby’s schat het hoogste bod nu in op een bedrag tussen de 8,5 en 10,5 miljoen euro.

Is F1 niet helemaal je ding? McLaren verkoopt ook de IndyCar-racer van 2026 én de eerste nieuwe Le Mans-hypercar voor het WEC-seizoen van 2027. Daarvan verwacht het veilinghuis dat ze respectievelijk € 500.000 en € 6.000.000 gaan opleveren.