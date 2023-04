Deze dikke aandrijflijn gaat de W12 vervangen

De W12 komt te vervallen, maar er staat wel een dikke aandrijflijn klaar.

Het is al bijna over en uit voor de W12-motor. De combinatie van twee VR6 motoren plus twee turbo’s is een bijzondere. Het idee was overigens uit nood geboren. Audi wilde destijds heel erg graag een twaalfcilinder en die paste niet helemaal lekker in de Audi A8.

Althans, als men ging voor de traditionele V12-layout. Audi monteert de motoren in de de lengte voor de vooras en dan komt de V12 te ver naar voren te hangen. Een W12 is veel korter.

Bentley maat gebruik van die motoren omdat de Continental GT ook op een Audi-platform stond: de D3-bodemsectie, net als de Volkswagen Phaeton. Die modellen kon je overigens ook met een W12 krijgen. Enfin, het einde van twaalfcilinders is al een tijdje in zicht en binnenkort is het bij Bentley ook zover. Maar wat komt er daarna?

Nieuwe dikke aandrijflijn voor de Flyng Spur!

Nou, dankzij Motor1.com hebben we definitief een antwoord. Het wordt namelijk een V8, maar niet zomaar eentje. Op dit moment kun je de Flying Spur krijgen met een 2.9 V6 plug-in hybride of een 4.0 V8. Een absoluut topmodel ontbreekt na het verscheiden van de W12, maar er komt dus een sterkere variant van de V8 bij.

Dat wordt niet de 4.0 uit de Lamborghini Urus of Cayenne Turbo GT. Het zullen heel erg verstandige pk’s worden. De V8 krijgt namelijk gezelschap van heel verantwoorde elektromotor. Dit doet ons vermoeden dat het de dikke aandrijflijn is van de Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid. Op dit moment is deze goed voor 700 pk en 870 Nm. Meer dan voldoende om de W12 te doen vergeten, dus.

Fiscale voordeeltjes voor ons ‘Ollanders

Voor ons Nederlanders heeft deze dikke aandrijflijn een heel erg groot voordeel. Er kan wat elektrisch gereden worden met de WLTP-cyclus. Kijk, Nederland is een moeilijk land als je een nieuwe A-segment hatchback wil kopen, maar het is wel fijn om te weten dat de Bentley-rijders tegemoet komt.

Sterker nog, de Panamera GTS (met een V8 vergelijkbaar met die van de gewone Flying Spur) is in Nederland duurder dan de Turbo S e-Hybrid. Dus een grote kans dat Bentley dat dit voor de Flying Spur ook zal gelden.

Wanneer de dikke aandrijflijn leverbaar wordt, weten we nog niet. De laatste W12 zal in april van 2024 (volgend jaar dus) van de band rollen. We verwachten wel dat Bentley ruimschoots op tijd de nieuwe V8 PHEV dan al klaar heeft staan.

