Gaat Bentley te ver met roze velgen?

Bij Bentley is tegenwoordig niks te gek. Roze, blauwe of groene velgen? Dat kan gewoon.

Bentley was vroeger een buitengewoon chique merk voor heren van stand. Een Bentley kan nog steeds stijlvol zijn, maar we zien ook steeds vaker minder stijlvolle exemplaren. En dan bedoelen we niet alleen getunede Bentley’s, maar ook auto’s die zo uit de fabriek komen rollen. Bentley richt zich duidelijk steeds meer op de nouveau riche.

Dat hoeft trouwens niet per se verkeerd uit te pakken. Een beetje fout kan soms best lekker zijn. Of dat ook geldt voor de auto’s die je hier op de foto’s ziet laten we even aan jullie.

Het gaat om drie uniek uitgevoerde Continental GTC’s, die moeten laten zien wat er allemaal mogelijk is bij Mulliner. Mocht je vergeten zijn wat Mulliner ook al weer is: dat is de personalisatieafdeling van Bentley, zoals Rolls-Royce de Bespoke-afdeling heeft.

De auto’s zijn bedoeld voor Bentley Beverly Hills en geïnspireerd op het Hollywood van de jaren ’20. De auto’s zijn daarom uitgevoerd in pasteltinten. Jetstream II, Sage Green en Hollywood Blush Pink, om precies te zijn.

Met deze kleuren is niks mis, maar wat deze auto’s controversieel maakt is het feit dat ook de velgen meegespoten zijn. Dat betekent dus: blauwe, roze en groene velgen onder een Bentley. De kleuren mogen dan geïnspireerd zijn op Klassiek Hollywood, dit zijn niet de meest stijlvolle velgen die we ooit gezien hebben.

Een bijzonder interieur mag uiteraard ook niet ontbreken. De auto’s zijn voorzien van respectievelijk een donkerblauw, donkergroen en donkerrood interieur dat mooi matcht met de exterieurkleur. De logo’s op de hoofdsteunen en de klassieke letters ‘Beverly Hills’ op de dorpels verwijzen weer naar Klassiek Hollywood.

Deze Beverly Hills Collection bestaat maar uit drie auto’s, maar die dienen dus vooral ter inspiratie. Als je dus zelf een Bentley gaat samenstellen, weet dan dat je ook velgen in carrosseriekleur kunt krijgen. Ongetwijfeld tegen een zeer forse meerprijs, maar het kan. Of je het ook moet doen is een tweede.