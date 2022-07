Deze dikke BMW 5-Serie kende je nog niet

Het lijkt op een reguliere 5-Serie, maar toch kende je deze BMW nog niet.

De Beierse Motoren Fabriek (BMF) staat sinds jaar en dag bekend om het bouwen van fijne aggregaten. Oké, ze slaan de plank ook wel eens mis, maar over het algemeen kan je bij BMW terecht voor een puike krachtbron onder de kap. In een wereld van EV’s en modulair bouwen is de verscheidenheid aan krachtbronnen al wat kleiner geworden. Voor een atmosferische zes-in-lijn moet je bijvoorbeeld teruggrijpen naar de F10/F11 van voor de facelift. De 530i van die generatie 5-Serie was voor de Europese markt de laatste der Mohikanen qua ongeblazen I6-en.

Nog iets voorafgaand aan de facelift van dit model, kwamen de geblazen vierpitters al om de hoek kijken. De 523i werd een 520i met geblazen twee-punt-nul. De 528i bleef de 528i, maar had nu geen atmosferische 3.0 I6, maar een wat sterkere geblazen twee-punt-nul onder de kap. Voor de puristen, is het het moment dat het echt fout begon te gaan. In de praktijk is zo’n vierpittertje niet of nauwelijks zuiniger dan de fors bemeten zespitters die ze vervingen. Maar je levert wel in op Laufkultur, geluid en een romige vermogensopbouw.

Het kon echter nog erger. Waar wij nog minimaal een 2.0 voorgeschoteld kregen, had je in Griekenland deze BMW 520i (AT). Dat stond in dit geval niet voor Austauschmotor, maar voor een Fünfer met een motor uit de Einser. Jawel, je had in dit geval een heuse 1.6 onder de kap van je dikke E-segmenter, namelijk de motor die ook in de 118i lag.

Uit de prestatiecijfers bleek dat less niet altijd more is. Niet alleen niet op het gebied van ouderwetse prestaties, ook niet op het gebied van verbruik. Volgens de goede oude NEDC-testcyclus, verbruikte de 520i met 2.0 en 184 pk namelijk 6.0 liter per 100 kilometer. De 520i (AT) met 170 pk, snoepte in diezelfde cyclus 6.7 liter per 100 kilometer. Zelfs op papier was de kleine turbotor dus niet eens zuiniger. Het minuscule blok moet veel te hard werken om de zware Bimmer op stoom te houden.

Deze Vijf was dus trager, minder prettig om te rijden en minder zuinig dan een gewone 520i. Waarom dan toch het model aanbeiden? De reden laat zich raden: belasting. In Griekenland betaalde je in die tijd minder wegenbelasting voor een auto met een motorinhoud tot maximaal 1.600 cc. De pijn die je voelde als je op het gaspedaal drukte en aan de pomp, werd dus gecompenseerd door minder afdracht aan vadertje staat.

Inmiddels zijn de regels in Griekenland veranderd en wordt dit knakenmodel er niet meer geleverd. Maaaaaar, mocht je om een of andere reden een fetish hebben voor grote BMW’s met een zo’n klein mogelijke motor, kan je nog wel terecht in Turkije en in Egypte. Daar is zelfs de nieuwe Fünfer met deze motor nog geleverd. KOOP DAN!!1!