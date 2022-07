Red bull doet aantijging van Mercedes af als complete onzin

Red Bull en Mercedes, het is nog steeds geen geweldige combinatie.

Er gebeurt weer veel achter de schermen in de wondere wereld van de Formule 1. Porpoising houdt de sport nog steeds in zijn greep. Althans, echt gebruinvis zagen we nauwelijks meer bij de Grand Prix van Silverstone. Maar alsnog is de FIA bezig met regelgeving omtrent het issue die de gemoederen flink bezig houdt. Daarbij zou het moeten gaan om de veiligheid van de coureurs. Maar in werkelijkheid, gaat het toch vooral om wat de nieuwe regels betekenen voor de krachtsverhoudingen.

Directive

Afgelopen week bracht de FIA een nieuwe directive naar buiten. Hierin geeft de F1 regelgever aan nu pas ná de zomerstop te gaan controleren op overmatig gebruinvis. Eerder was het de bedoeling dat al vanaf de vorige Grand Prix in Engeland te doen. Maar, een aparte opmerking in deze nieuwe directive viel bij sommigen extra in het oog, onder andere bij Toto Wolff en de zijnen. De FIA wil namelijk extra gaan letten op de flexibiliteit van de vloeren van de auto’s.

Rare flex, maar oké

Nu hebben we in het verleden al de nodige relletjes gehad omtrent buigbare voorvleugels en achtervleugels. Het is bekend dat buigzaamheid van deze onderdelen voordelig kan zijn, omdat je er meer downforce door kan krijgen in de bochten en tegelijkertijd iets minder luchtweerstand op de rechte stukken. Voor de vloer van de auto is dit in principe niet anders. Gezien een veel groter deel van de downforce dit jaar van de vloer moet komen, is het dus niet gek dat teams daarmee aan het rommelen gaan.

Sjoemelen

Nu staat in het reglement een bepaalde maximale flex van de vloer omschreven. Tevens is daar kennelijk meerdere keren over gesproken voorafgaand aan het seizoen. Daarbij zou volgens onder andere Mercedes duidelijk zijn gemaakt dat het absoluut niet de bedoeling is dat de hele vloer zou flexen en daar slechts een kleine tolerantie voor geldt.

Het ding wil echter dat de FIA de daadwerkelijk flex kennelijk maar op twee punten van de vloer test. Te weten op het punt waar de vloer begint (onder de nosecone) en min of meer waar het brede deel van de vloer begint iets voor het zitvlak van de coureur. Dat de FIA nu rept over het meer aandacht willen geven aan het testen van de flexibiliteit van de vloeren, deed Mercedes denken dat hier wellicht mee gesjoemeld werd.

Complete onzin

Toto Wolff gaf bijvoorbeeld aan dat het voor hem als verrassing kwam dat dit in de directive van de FIA überhaupt genoemd werd. Volgens hem zijn de regels namelijk volstrekt duidelijk. Wolff speculeerde meteen dat dit dan misschien de reden kon zijn dat Red Bull en Ferrari zo snel zijn.

Red Bulls Christian Horner heeft zich nu geroepen gevoeld om te reageren op zijn beste vriend in de paddock. Horner doet de aantijgingen van Wolff af als ‘complete onzin’. Tegenover Sky Sports F1 geeft de Red Bull teambaas te kennen dat hij zich totaal niet zorgen maakt over de legaliteit van de vloer van de Red Bull RB18.

Red Bull wel voor vertraging nieuwe regels

Red Bull is overigens wel nog steeds tegen de ‘regelwijziging’ midden in het seizoen om porpoising tegen te gaan gekant. Helmut Marko laat aan de Oostenrijkse kwaliteitspublicatie Laola1 weten dat hij het uitstel van deze nieuwe regel toejuicht, maar vindt dat deze nog steeds te vroeg komt. Waarvan akte.

