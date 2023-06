Deze dikke Cadillacs zijn vernoemd naar een Nederlander

We zullen alvast een hint geven: zijn voornaam is Piet. Mogen jullie raden wie het is.

Cadillac is al een tijdje niet meer zo relevant voor ons als Nederlanders, maar intussen bouwen ze aan de andere kant van de oceaan wel hele dikke bakken. De Cadillac CT4-V Blackwing is met 478 pk en 602 Nm koppel bijvoorbeeld een regelrechte BMW M3-rivaal.

Op basis van deze auto komt Cadillac nu met een special edition, om het 20-jarig bestaan van het V-label te vieren. Dat begon destijds met de CTS-V, die ook gewoon bij ons leverbaar was. Het grappige is: deze special editions zijn vernoemd naar een Nederlander.

Het gaat namelijk om de ‘Mondrian Editions’, die hun naam te danken hebben aan – inderdaad – Piet Mondriaan. Je wist het misschien nog niet, maar het Cadillac-logo met de gekleurde vlakken is geïnspireerd op het werk van Mondriaan. Vandaar dat deze special editions nu ook zijn naam dragen.

We spreken in meervoud, want het gaat om drie special editions: de Arrival Edition, de Impact Edition en de Elevation Edition. Deze hebben allemaal een andere kleur en een uniek Mondriaan-patroon op de zijkant.

Motorisch is er verder niks veranderd, dus de biturbo V6 levert gewoon de eerder genoemde 478 pk en 602 Nm. Dat is genoeg om het M3’s lastig te maken, want de Blackwing knalt in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 en de top ligt op 304 km/u.

De drie Mondrian Editions worden elk in een oplage van 66 stuks gebouwd. Dit getal is niet uit de lucht gegrepen, maar verwijst naar het aantal raceoverwinningen van Cadillac in de afgelopen 20 jaar. De prijzen zijn nog niet bekend, maar dat is misschien maar goed ook. Daar worden we alleen maar jaloers van. Al zal dit natuurlijk niet de goedkoopste CT4 zijn.