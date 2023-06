Welke Panamera moet ik kopen? AB Advies

We gaan eens kijken welke Panamera je moet kopen.

Voor vandaag hebben we een wel heel erg specifieke aanvraag. Normaliter weten we natuurlijk wel wel kant de aanvrager wil op gaan, middels kleine suggesties. Maar Autoblog-lezer John draait er niet omheen en weet precies wat hij wil: een Porsche Panamera. Hij weet ook precies welke generatie: de eerste, maar van na de facelift. Het model dat daarna komt vindt hij nog mooier, maar valt helaas buiten het budget. Je moet ergens een grens stellen.

John heeft ook al de Audi S7, BMW 650i GC en Mercedes CLS bekeken. Hij heeft zelf in een Maserati Ghibli gereden. Voor John is de Panamera echter precies wat hij zoekt voor naast zijn Polestar 2 die op zijn onderneming staat.

Maar welke Panamera moet je hebben?

De Panamera is voor de lange ritten en voor alle privéritten. Het probleem waar John mee zit is WELKE Panamera hij moet kiezen. Porsche heeft zoveel varianten gemaakt van de Panamera, dat John het spoor bijna bijster is.

Want geld komt toch wel een beetje om de hoek kijken. Dus wat zijn de kosten? Voor welke uitvoeringen moet je juist opletten? Is de diesel een optie? Of is in Nederland de PHEV de beste keuze? Kortom, of wij John een beetje op pad wilden helpen. Natuurlijk willen wij dat! Sterker nog, wij zijn ook wel benieuwd. De Panamera’s beginnen nu betaalbaar te worden en het zijn wel auto’s waar de partner (m/v) het niet mee oneens hoeft te zijn, gezien de achterstoelen en ruime kofferbak.

Welke Panamera: wensen en eisen

Huidige auto Polestar 2, Renault Clio Koop of lease Koop Zakelijk of privé Privé Budget Tot € 50.000 Brandstofvoorkeur Ik heb dus echt geen idee Reden aanschaf Wilde altijd een Panamera Gezinssamenstelling Vrouw, 2 kinderen Voorkeuren Panamera van na de facelift No-go’s: Alles wat geen Panamera is

Porsche Panamera S e-Hybrid (970)

€ 49.900

2013

110.000 km

Wat is het?

De versie die iedereen in Nederland koos! Met deze Panamera kon je het milieu helpen en kreeg je van de overheid incentives voor jouw uitstekende gedrag. Het is een complexe auto waarbij een paar dingen anders zijn dan bij andere Panamera’s. Zo zit hier een langeslag-motor van Audi in (de 3.0 TFSI), die is gekoppeld aan een elektromotor en achttraps automaat. In tegenstelling tot de Cayenne met deze aandrijflijn, heeft de Panamera S e-Hybrid achterwielaandrijving.

Hoe rijdt het?

Goed, in de klasse van grote PHEV’s is dit simpelweg de best rijdende. Maar nu vergelijken we ‘m met andere Panamera’s. Je zit met extra massa en extra techniek die bedoeld is om brandstof te besparen. Dat kwikzilverige en opzwepende karakter van de ‘echte’ Panamera S mis je hier, namelijk. De motor is niet hongerig voor toeren. Natuurlijk, je kan ‘m op standje sport zetten, maar dan nog is duidelijk dat deze auto een compromis is. Een heel erg goed compromis, maar nog altijd compromis.

Kosten Panamera S e-Hybrid:

Verbruik: 1 op 9,14

Brandstofkosten: € 489

Gewicht: 2.095 kg

Motorrijtuigenbelasting: €125

Verzekering: € 160

Kosten per maand: € 774

Onderhoudsprognose

Hoe complexer een auto, hoe complexer de garagerekening. En veel complexer dan een Panamera e-Hybrid wordt het niet. De 3.0 TFSI motor is in basis loeisterk, maar houd de kettingspanners in de gaten. Bij de accu moet je de degradatie in de gaten houden, vervangen is uiteraard heel erg duur. Vanwege het hoge gewicht zit je met hoge belasting en slijtage.

Afschrijvingsprognose

Van alle Panamera’s van deze generatie, zal deze de minst populaire zijn. De PHEV-aandrijflijn verhoogt de feestvreugde niet. De techniek is inmiddels ook alweer een paar jaar oud. Dus destijds was het modern, maar anno 2023 is het achterhaald en in 2030 is het antiek.

Porsche Panamera Diesel (970)

€ 49.880

2015

80.000 km

Wat is het?

De Panamera voor veelrijders. De Porsche Cayenne was destijds de eerste Porsche die een dieselmotor kreeg, maar eigenlijk past de motor veel beter bij de lichtere Panamera. Het is de 3.0 TDI van Audi. Aanvankelijk was het een 250 pk sterke unit, maar dit betreft de latere versie met 300 pk. De Panamera diesel heeft altijd achterwielaandrijving. Ook is de automaat geen PDK, maar een achttraps automaat van ZF. Let op kilometerstanden. Dat moet je altijd doen, maar Panamera’s zijn auto’s waarbij je niet altijd de kilometers eraan afziet. En niemand kocht een Panamera diesel om er vervolgens nauwelijks mee te rijden.

Hoe rijdt het?

Je kunt het op twee manieren bekijken. Als dit de enige Panamera is waarmee je rijdt, ben je verkocht. Veel koppel, (net) voldoende pk’s en prima wegligging. Een V6 benzine klinkt een stuk beter en maakt de auto leuker om te rijden. Het is ook hoe je ermee gaat rijden. Voor lange afstanden is dit geweldig. Niet alleen omdat je veel koppel hebt, maar ook vanwege het verbruik. 1.000 km op een tank is geen enkel probleem.

Kosten Panamera diesel

Verbruik: 1 op 11,85

Brandstofkosten: € 293

Gewicht: 1.900 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 202

Verzekering: € 200

Kosten per maand: 695

Onderhoudsprognose

Het voordeel van de 3.0 TDI motor is dat deze wordt gebruikt in een hele hoop modellen van Audi, en Volkswagen. Onderdelen zijn geen enkel probleem. De automaat staat bekend als erg sterk. Dus van alle Panamera’s is dit een van de voordeligere om te onderhouden. Wel zijn er typische dieseldingen waar je rekening mee moet houden, een nieuw roetfilter om door de APK te komen bijvoorbeeld.

Afschrijvingsprognose

Dit is een lastige. Want diesel is tegenwoordig weer een klein beetje in trek. Dit komt vooral vanwege de gunstige dieselprijs. Zeker als de accijnskorting wordt opgeheven, is diesel ineens interessanter. Toch is dit niet een verstandige investering. Niemand droomt echt van een Panamera diesel.

Porsche Panamera (970)

€ 49.945

Wat is het?

De instap Panamera! De meest skeere versie. De pauper-Pana. Of is het stiekem de meest briljante variant? In Nederland zagen we deze versie niet veel, want iedereen ging voor de goedkopere maar snellere e-Hybrid. De 3.6 motor is een bijzonder unit, met een hele grote boring en relatief korte slag. Veel gewone Panamera’s zijn importauto’s en sommige zijn echt heel erg kaal uitgevoerd. Let goed op of alles wat jij graag wenst er ook op zit.

Hoe rijdt het?

Nog altijd heel erg goed. Het blijft immers wel een Porsche. De prestaties zijn op papier niet verkeerd, maar vergeet niet dat het een turboloze motor is. Dus het koppel dat een 640i heeft, mis je hier. De V6’en zijn vaak minder luxe uitgerust, dus heb je ook een simpele setup. Een voordeel is dat het gewicht een stuk lager is dan bij andere Panamera’s en dat is lekker voor de handling. Maar misschien zijn de prestaties net eventjes te modaal om de hoge kosten te rechtvaardigen. Een klein beetje sparen voor een late S met V6 is wellicht een optie.

Kosten Panamera

Verbruik: 1 op 8,81

Brandstofkosten: € 507

Gewicht: 1:770 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 101

Verzekering: €170

Kosten per maand: € 778

Onderhoudsprognose

De instapper heeft een paar voordelen ten opzichte van de andere modellen. Ten eerste zit er standaard minder op en wat er niet op zit, gaat niet kapot. Dat is heel erg fijn. Zo heeft de gewone Panamera gewoon schroefveren (alhoewel luchtvering besteld kon worden). Vanwege het lagere gewicht worden de onderdelen ook minder belast. De V6 staat bekend als behoorlijk robuust en alleen achterwielaandrijving betekent dat je je niet druk hoeft te maken om een tussenbak. Ook lekker is dat je in het budget kunt shoppen uit jonge modellen met weinig kilometers. Dan heb je eigenlijk altijd al lagere onderhoudskosten.

Afschrijvingsprognose

Ondanks dat dit misschien wel de meest verstandige Panamera is, is dit zeker niet de meest gewilde. Ook deze auto zal gewoon nog gaan afschrijven. Maar je kan daar ook anders naar kijken: dat heb je met elke dikke Duitser die je voor dit bedrag koopt.

Yolo: Porsche Panamera Executive Turbo (970)

€ 47.988

2013

105.000 km

Wat is het?

Bijna het absolute topmodel van de Panamera-reeks. Het was voor de vorige eigenaar een financiële catastrofe, want de aanschafprijs van de Panamera Turbo Executive is ongeveer twee keer zo hoog als de rest van de auto’s in dit overzicht. De 4.8 liter achtcilinder (met en veel grotere boring dan slag) is een heerlijk blok met enorm veel power: 520 pk en 700 Nm. Deze heeft een zeventraps PDK, niet de de achttraps ZF automaat. Een groot verschil is ook de uitvoering en uitrusting. ‘Executive’ is niet zozeer een rijke uitrustingsniveau, maar staat voor een lange wielbasis.

Hoe rijdt het?

Als een beest! Maar wel als een heel welgemanierd beest. De motor is natuurlijk de hoofdattractie van deze Panamera. De prestaties zijn bizar voor zo’n limo: van 0-100 km.u in 4,2 seconden en een top van 305 km/u. Dit zijn opgaven van Porsche, dus het zal waarschijnlijk wel ietsje sneller kunnen. Mede vanwege het hoge gewicht is het niet een gooi en smijt-auto. Wel attent, vanwege het hoge verbruik zit er geen 80 liter tank in zoals bij de andere Panamera’s in dit overzicht, maar eentje van 100 liter!

Kosten Panamera Turbo Executive

Verbruik: 1 op 7,23

Brandstofkosten: € 618

Gewicht: 2.070 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 125

Verzekering: € 250

Kosten per maand: € 993

Onderhoudsprognose

Verreweg het hoogste. Dit was destijds een van de meest gecompliceerde auto’s die Porsche bouwde, de 918 Spyder daargelaten. Het is van groot belang dat je de auto goed onderhoudt en als je dat bij de Porsche-dealer doet, gaat dat veel geld kosten. Heel veel items die (eventueel) optioneel waren bij bovenstaande modellen, zitten standaard op de Turbo Executive. De luchtvering bijvoorbeeld. Al die dingen kunnen allemaal stuk en zijn allemaal duur om te vervangen.

Afschrijvingsprognose

Er is een reden dat deze uitvoeringen (relatief gezien) zo goedkoop zijn. Het zijn geen sportieve versies zoals de GTS of een reguliere Turbo, maar je hebt wel van alles ‘het duurste’. Het voordeel is wel dat de meeste afschrijving al achter de rug is. Als een auto van 220.000 euro (vóór opties) al 75% is afgeschreven, moet je niet klagen over afschrijving. Tip: als je dit gaat doen, probeer te zoeken naar de meest obscure uitvoering qua kleur. Porsches in aparte configuratie worden later altijd wel gewaardeerd. Dat allemaal gezegd hebbende, dit schrijft voorlopig nog wel even af, hoor. Zeker als je er nog wat kilometers op gaat zetten, kun je nog wel tien tot twintig mille afschrijven de komende jaren. Dit soort auto’s is nu eenmaal geen snelle handel.

Welke Panamera kiezen: conclusie

Panamera rijden is duur, heel duur. Het maakt qua kosten niet gek veel uit of je voor benzine, diesel of PHEV gaat. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is hoe je de auto gaat gebruiken. Heb je een laadpaal en doe je veel kleine ritjes? Pak de PHEV. Gaat het om lange afstanden? Pak de diesel. Maar er is nog een belangrijk onderdeel en dat is fun. Dat zijn de PHEV en diesel niet echt. De Yolo is echt Yolo, maar er zijn nog een paar tussenstapjes. We hebben even snel zitten rekenen en een Panamera S met de geblazen 3.0 V6 scheelt qua kosten nauwelijks met de gewone. Qua afschrijving is dat verreweg de beste keuze die je kan maken. En het is ook nog eens de leukste Panamera om te sturen (GTS buiten beschouwing gelaten).

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!