Deze dikke RS4 kost minder dan een jonge S3

Dan is zo’n dikke RS4 toch veel toffer, nietwaar?

Jullie hebben allemaal de reviews gelezen als het gaat om dikke Duitse D-segmenters. De BMW M3 is meer fun, de Audi RS4 is effectief maar een beetje saai. Maar die saaiheid is op sommige momenten niet verkeerd. Zoals met het weer van de afgelopen dagen. Een hoop regen, af en toe sneeuw, soms wat ijzel en een hoop wind. Dan is een achterwielaangedreven BMW misschien niet het beste idee. Een RS dan juist weer wel.

Het huidige model is heel erg gaaf, maar ook bijzonder prijzig. Voor een nieuwe Audi RS4 moet je 150.336,29 euro betalen. Ja, meer dan anderhalve ton. Dat is een enorme hoeveelheid pecunia Nu kosten een M3 Touring en C63 Estate ook een heleboel geld. Bij de RS4 heb je een manier om goedkoper uit te zijn, want het model is er al sinds 2018.

Dikke RS4 (in het rood!)

In al die jaren is de OG Powerstation eigenlijk nooit écht aangepast. Ja, met de facelift haalde Audi die briljante MMI-knop weg ten faveure van een ietwat knakig scherm. Het scherm in de RS4 ziet er ietsje minder indrukwekkend uit, maar in combinatie met de knop werkt het wel fijner.

We gingen op zoek naar een leuke gebruikte op Marktplaats en warempel, we hebben er eentje gevonden! In dit geval wilde ik er per se eentje in het rood. Dat is de meest sprekende kleur voor deze auto.

In dit geval is het ook nog een dik aangeklede. De auto is namelijk voorzien van de optionele keramische remschijven! Niet dat je het écht nodig hebt op een rappe gezinsrakker, maar het is wel een toffe feature. Grappig: de nieuwprijs van een kale nieuwe is hoger dan de originele nieuwprijs van deze rode: 149.074 euro.

Aankleding en prijs

Qua aankleding zit alles erop dat je mag verwachten. Naast de remmen is het interieur voorzien van het RS Design-pakket met alcantara en rode stiksels. Ook zijn er Matrix LED-koplampen, een panoramadak en adaptieve cruise control aanwezig, naast de dikke 20 inch Audi Sport-wielen en het sport-sperdifferentieel op de achteras.

Dit exemplaar uit 2018 heeft 127.937 km gelopen. De prijs van al dit moois? 64.950 euro. Dat is een hoop geld, maar je krijgt er dan ook een hoop auto voor terug.

En sowieso, wat koop je tegenwoordig nog voor 64.950 euro dat bloedsnel is én nog relatief modern? Vergeet niet dat je daar nog geen jong gebruikte S3 Sportback voor hebt tegenwoordig. Dus in dat opzicht is het een koopje. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hier onze rijtest met (een eveneens rode) RS4:

Meer lezen? Dit zijn de gaafste snelle stationwagons!