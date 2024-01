Ook déze Fisker komt naar Europa

Deze Fisker is eigenlijk niet afgestemd op de Europese markt, maar hij komt toch onze kant op.

De comeback van Fisker in Nederland is officieel een feit. De eerste Fisker Oceans op Nederlandse platen worden al gesignaleerd. De vorige keer dat Fisker in Nederland was bleef het gamma beperkt tot één model, maar deze keer heeft Henrik Fisker grotere plannen.

Zo zijn er al diverse modellen aangekondigd: de Pear, de Ronin en de Alaska. De Pear is een compacte cross-over, de Ronin een grote vierdeurs coupé en de Alaska een pick-up. Die laatste is dus typisch een auto voor de Amerikaanse markt, maar wat blijkt? De Fisker Alaska komt óók naar Europa.

Dit heeft Autocar vernomen uit de mond van Henrik Fisker himself, die aanwezig was op de CES in Las Vegas. Henrik zegt er wel meteen bij dat het niet om grote aantallen zal gaan. Logisch, want het is een 5,3 meter lange pick-up. Dat is naar Amerikaanse maatstaven niet zo groot, maar naar Europese maatstaven wel.

Wel grappig: de Fisker Alaska moet de “lichtste elektrische pick-up ter wereld” worden. Dat is net zo iets als “de snelste brommobiel ter wereld”, maar goed, het beperken van het gewicht is natuurlijk een nobel streven.

Het gewicht hangt nauw samen met het formaat van de accu, en die is voor pick-upbegrippen vrij bescheiden. De instapversie heeft een accucapaciteit van 75 kWh. Daarnaast is er optie voor een 113 kWh accupakket. De actieradius moet – afhankelijk van het accupakket – ergens tussen de 370 en 550 km uitkomen.

Wat deze Fisker Alaska verder uniek maakt is het feit dat je de laadbak kunt vergroten. Je verwacht misschien dat er van achteren iets uitschuift, maar je kunt de laadruimte juist naar binnen toe uitbreiden. Als je de achterbank platgooit kun je een zogenaamd ‘Houdini-luik’ openen en simsalabim, je hebt een grotere laadbak.

Waar de Fisker Ocean in Europa wordt gebouwd, zal de Alaska uiteraard in Alaska de VS gebouwd worden. De auto is ook overduidelijk bedoeld voor de Amerikaanse markt, want de Alaska heeft een speciale cowboyhoedhouder (geen grap). Tevens heeft de Alaska de “grootste bekerhouder ter wereld”. Daarmee trek je de Amerikanen wel over de streep.

De productie van de Fisker Alaska moet in het eerste kwartaal van 2025 van start gaan, over ongeveer een jaar dus. In de VS heeft de pick-up een vanafprijs van slechts 45.500 dollar. Wanneer de Alaska naar Europa komt en wat ‘ie hier zou moeten kosten is nog niet bekend.