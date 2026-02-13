Recordaantal APK-keuringen in 2025

Er werden nog nooit zoveel apk-keuringen uitgevoerd als in 2025. Een apk record!

Een apk record! In deze olympische tijden is het altijd goed als er records worden verbroken. Deze keer een record wat betreft het aantal uitgevoerde algemene periodieke keuringen. Dat aantal keuringen groeit al enige jaren gestaag door.

In 2024 werd voor het eerst de grens van 8 miljoen apk keuringen bij personenauto’s doorbroken. In 2025 was het aantal afmeldingen van keuringen van personenauto’s in totaal maar liefst 8.192.003, zo horen we bij BNR die de cijfers van de RDW heeft.

Oude brikken

Het is ook allemaal niet zo gek natuurlijk, want ons wagenpark veroudert, niemand kan nog een nieuwe auto betalen. Daarnaast zijn er gewoon meer auto’s, dus het aantal keuringen stijgt ook. Er komen de komende jaren dus nog meer berichten over een nieuw apk record!

Iets anders dat opvalt is dat er steeds meer auto’s vervroegd gekeurd worden. Dat komt dan weer doordat de tweedehands markt bloeit. Een occasion met een nieuwe apk verkoopt gewoon beter.

Afkeurpunten

Als je dan bedenkt dat er dus nog veel meer keuringen worden uitgevoerd. Want elke benzine en elektrische auto moet na vier jaar voor het eerst naar een apk-keuring en elke diesel moet na drie jaar voor het eerst. Dat betekent dus ook alle busjes zoals op de prachtige headerfoto.

Afkeurpunten zijn problemen met remmen en verlichting, én we interesseren ons totaal niet voor onze banden. Dit is natuurlijk niet alleen in 2025 het geval, maar eerder ook al. De apk staat overigens niet gelijk aan onderhoud, maar dat hoeven we jullie niet uit te leggen.

Het aantal illegale keuringen die online even worden afgehandeld is overigens flink afgenomen. De RDW voerde begin 2025 een meldpauze in en die blijkt goed te werken tegen deze apk-boeven. Zo hoort het ook!