In dit wintersportland riskeer je een boete bij gebruik van je blauwe parkeerschijf

Ook als je de blauwe parkeerschijf goed gebruikt.

Sommige Nederlandse schijfjes voor feestjes zijn in alle landen illegaal om te gebruiken. Ook de blauwe schijf voor het parkeren in een blauwe zone mag je niet overal gebruiken. Waarom moet je dit weten? Nou, het land waar we het over hebben is in deze tijd van het jaar erg populair onder Nederlanders.

We gaan nu namelijk massaal op wintersport om te skiën, snowboarden of sleeën in de populaire skigebieden ter voorbereiding op de après-ski. Een groot deel van de Nederlandse wintersporters doet dit in Oostenrijk. En precies daar is iets geks aan de hand met de blauwe zone en de parkeerschijf.

Blauwe parkeerschijf in Oostenrijk

In Nederland zijn de regels rondom de blauwe zone erg simpel. Je stelt de parkeerschijf af op het moment dat je de auto verlaat. Je mag dit naar boven afronden. Kom je dus om 10:14 uur aan bij een parkeerplaats, dan kun je de schijf afstellen op 10:30 uur zonder daar een boete voor te krijgen.

In Oostenrijk werkt het net even anders. In het wintersportland hoort de parkeerschijf bij de kortparkeerzones. Hierbij moet je jouw aankomsttijd afstellen per kwartier. Ze hebben in Oostenrijk dan ook een andere schijf dan wij. Waar wij tussen ieder uur één markering hebben voor het half uur, hebben ze er in Oostenrijk twee extra voor kwart voor en kwart over. Begin je daar dus ook om 10:14 uur met parkeren, dan moet je de schijf afstellen op 10:15 uur.

De Nederlandse parkeerschijf De Frans/Oostenrijkse parkeerschijf

Ook in Frankrijk gebruiken ze de schijf met kwartieraanduiding. Het grote verschil tussen Oostenrijk en Frankrijk op dit vlak is de coulance. In Frankrijk mag je ook met een Nederlandse schijf parkeren zonder een boete te riskeren. Je voelt hem ongetwijfeld aankomen: in Oostenrijk mag dit niet en riskeer je een boete.

De boete voor de Nederlandse parkeerschijf

Slimmeriken die denken onder de regelgeving uit te komen met een digitale parkeerschijf hebben het mis. Ook die vorm wordt niet geaccepteerd. Als een Oostenrijkse parkeerwachter, BOA of agent de verkeerde schijf ziet liggen, telt dat dus als illegaal parkeren. Je krijgt in eerste instantie een boete van 30 tot 50 euro.

Valt mee, maar daar had je toch ook weer wat Jägermeister van kunnen halen. De parkeerboete kan flink oplopen als je niet meteen betaalt of meerdere keren foutparkeert. Door ”administratieve sancties” kan de geldboete oplopen tot 726 euro! Dat moet je zeker niet willen. Parkeer dus gerust buiten de blauwe zone of haal even een juiste parkeerschijf. Je koopt er online al een voor een euro of 5.

Via Autobild