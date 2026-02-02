In dit wintersportland riskeer je een boete bij gebruik van je blauwe parkeerschijf

Ook als je de blauwe parkeerschijf goed gebruikt.
Sommige Nederlandse schijfjes voor feestjes zijn in alle landen illegaal om te gebruiken. Ook de blauwe schijf voor het parkeren in een blauwe zone mag je niet overal gebruiken. Waarom moet je dit weten? Nou, het land waar we het over hebben is in deze tijd van het jaar erg populair onder Nederlanders.
We gaan nu namelijk massaal op wintersport om te skiën, snowboarden of sleeën in de populaire skigebieden ter voorbereiding op de après-ski. Een groot deel van de Nederlandse wintersporters doet dit in Oostenrijk. En precies daar is iets geks aan de hand met de blauwe zone en de parkeerschijf.
Blauwe parkeerschijf in Oostenrijk
In Nederland zijn de regels rondom de blauwe zone erg simpel. Je stelt de parkeerschijf af op het moment dat je de auto verlaat. Je mag dit naar boven afronden. Kom je dus om 10:14 uur aan bij een parkeerplaats, dan kun je de schijf afstellen op 10:30 uur zonder daar een boete voor te krijgen.
In Oostenrijk werkt het net even anders. In het wintersportland hoort de parkeerschijf bij de kortparkeerzones. Hierbij moet je jouw aankomsttijd afstellen per kwartier. Ze hebben in Oostenrijk dan ook een andere schijf dan wij. Waar wij tussen ieder uur één markering hebben voor het half uur, hebben ze er in Oostenrijk twee extra voor kwart voor en kwart over. Begin je daar dus ook om 10:14 uur met parkeren, dan moet je de schijf afstellen op 10:15 uur.
Ook in Frankrijk gebruiken ze de schijf met kwartieraanduiding. Het grote verschil tussen Oostenrijk en Frankrijk op dit vlak is de coulance. In Frankrijk mag je ook met een Nederlandse schijf parkeren zonder een boete te riskeren. Je voelt hem ongetwijfeld aankomen: in Oostenrijk mag dit niet en riskeer je een boete.
De boete voor de Nederlandse parkeerschijf
Slimmeriken die denken onder de regelgeving uit te komen met een digitale parkeerschijf hebben het mis. Ook die vorm wordt niet geaccepteerd. Als een Oostenrijkse parkeerwachter, BOA of agent de verkeerde schijf ziet liggen, telt dat dus als illegaal parkeren. Je krijgt in eerste instantie een boete van 30 tot 50 euro.
Valt mee, maar daar had je toch ook weer wat Jägermeister van kunnen halen. De parkeerboete kan flink oplopen als je niet meteen betaalt of meerdere keren foutparkeert. Door ”administratieve sancties” kan de geldboete oplopen tot 726 euro! Dat moet je zeker niet willen. Parkeer dus gerust buiten de blauwe zone of haal even een juiste parkeerschijf. Je koopt er online al een voor een euro of 5.
Reacties
O plaat zegt
Met die Nederlandse van in het voorbeeld riskeer je in België ook een boete. Hour of arrival is engels, geen Belgische landstaal en mag dus niet gebruikt worden. Ze mogen in België zelfs met een kleuren kaart kijken als het kleur blauw juist is. Indien niet mogen ze ook een boete schrijven.
Flutterbear zegt
Maar het staat er ook in het Nederlands en Frans..
smeck zegt
Blijft toch mooi die EU waar de regels gelijk zijn voor/in alle landen!
heckblende zegt
blijft mooi de EU de schuld geven terwijl het overgrote deel van de wetgeving een nationaal ding blijft.
mashell zegt
Tja. Sommige zaken zijn niet identiek geregeld in de EU. Belastingen en verkeersregels bijvoorbeeld zijn zaken waar de landjes zelf blijven aanmodderen. Politiek is het nu (helaas)en niet de tijd voor meer eenheid.
volvo480gtt zegt
Pffff lekker kansloos. Dit gaat toch volledig voorbij het doel van de parkeerschijf en/of blauwe zone?! Gewoon weer een middel om de gebruikers uit te knijpen.
mashell zegt
Zo’n parkeerschijf is eigenlijk net ze achterhaald als invulformulieren op paper en contant geld.