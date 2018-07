Volkswagen knijpt vermogen Golf R, want WLTP

Verdulleme.

Het zit de Volkswagen Group niet mee. Nadat het vorige week bekendmaakte dat SEAT het vermogen van de Leon Cupra 300 terug moest schroeven tot 290 pk, blijkt nu ook de Volkswagen Golf R (rijtest) niet tegen de gevolgen van de WLTP-cyclus te zijn opgewassen. De auto verliest, net als de SEAT vorige week, precies 10 pk.

Hoewel we te maken hebben met een enigszins verwaarloosbaar verschil, waren de 10 extra paarden die de facelift met zich meebracht wel degelijk een welkome verrassing. Nu Volkswagen heeft laten weten dat de toename van het vermogen teniet moet worden gedaan om aan de eisen van de WLTP-cyclus te voldoen, zijn we in feite terug bij af. De 2-liter viercilinder in de huidige generatie Golf R, vóór de facelift, produceerde immers 300 pk.

In een bericht aan het Britse Autocar heeft een woordvoerder van Volkswagen bondig laten weten waarom precies de veranderingen nodig waren.

“In the context of new homologations, there are adaptions for the exhaust gas treatment and for the power output. From now on, all Golf R models will feature a 300PS [296bhp] engine.”

Volkswagen gaat uiteraard niet in op specifieke details om de daling van het vermogen te verklaren. Het vermoeden is dat de Duitsers, in het licht van de WLTP-cyclus die in september ingaat, een ander uitlaatsysteem onder de Golf R hebben geworpen om de stikstofuitstoot te knijpen. Als gevolg daalt het vermogen met 10 pk. Zoals Volkswagen zelf al aangeeft, ontkomt geen van de Golf R modellen aan deze nieuwe uitlaat, en dus de daling in pk’s.

Het treurige is dat Volkswagen de verandering niet alleen doorvoert in de auto’s die het in de toekomst gaat leveren. Het is namelijk zo dat iedereen die in de afgelopen tijd een Volkswagen Golf R heeft besteld, een exemplaar voor de deur krijgt dat 300 pk produceert, in plaats van de beloofde 310 pk. Volkswagen neemt, naar verluidt, contact op met de gedupeerden. Gelukkig weten we dat het eenvoudig is de auto meer vermogen te geven. Vraag dat maar aan deze opa. (video)