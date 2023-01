Deze drie VW crossovers kosten nu bijna hetzelfde

Hebben ze hier wel over nagedacht? Deze drie VW crossovers zijn even groot en kosten hetzelfde…

Het zal jullie allemaal weleens overkomen zijn. Je gaat naar de Albert Heijn (of andere kruidenier) om olijfolie te halen voor de pasta die je wil gaan maken. Je gaat naar de supermarkt, verbaast je over de prijs voor zo’n liter groentevocht, maakt het bedrag over en keert huiswaarts. Thuis aangekomen kom je erachter dat je al olijfolie had! Ai, dat is onhandig.

Drie VW crossovers

Maar automerken lijkt het ook te gebeuren. Op een gegeven moment is een autofabrikant zoveel niches aan vullen, dat er wel heel erg veel overlap is. Dat bewijst Volkswagen vandaag. Want ze hebben de prijzen aangepast van drie VW crossovers. Alle drie zijn ze ongeveer even groot en alle drie kosten ze rond de 30 mille. Om met Diondre Cole te spreken: What Up With That?

Taigo

We beginnen met de Volkswagen Taigo. Deze auto begon in 2020 zijn automobiele leven als VW Nivus in Zuid-Amerika. De Taigo staat op het MQB A0-platform. Dat is hetzelfde platform als waar de Audi A1, Skoda Fabia en Volkswagen Polo ook op staan.

Als je de 1.0 TSI met 95 pk met handgeschakelde vijfbak besteld, ben je 28.890 euro kwijt. De goedkoopste was eerst 30.540 euro. Standaard krijg je items als LED-koplampen, Apple Carplay, cruise control, airco en een Digital Cockpit. Kon slechter, alhoewel je voor bovenstaand groene kleurtje en lichtmetalen wielen moet bijbetalen.

T-Cross

Dan is er een nieuwe instapper voor de Volkswagen T-Cross. De T-Cross is in principe een iets praktischere versie van de Taigo (eigenlijk andersom, maar u begrijpt de strekking). Deze heeft ook een 1.0 TSI driecilinder turbo met 95 pk en een vijfbak.

Qua uitrusting is het niet Volkswagen zoals we van vroeger kennen, want dingen als adaptieve cruise control, diverse assistentiesystemen, grote touchscreen en dergelijke zitten er standaard op. De nieuwe vanafprijs is 29.490 euro in plaats van 31.090 euro.

T-Roc

Tenslotte de laatste van de drie VW crossovers. Dat is de Volkswagen T-Roc. Wederom een compacte crossover met VW-logo. Een wezenlijk verschil is dat dat de T-Roc op het MQB A1-platform staat, net als de Audi Q2 en Volkswagen Golf. Dit is een hoogwaardiger platform voor een hogere klasse.

Vandaar ook de iets hogere prijs van 31.990 euro. Dan krijg je een Volkswagen T-Roc met in di geval een 110 pk sterke 1.0 TSI en een zesversnellingsbak. Als ze deze ook de vijfbak en 95 pk TSI hadden gegeven lag de prijs er nog dichter bij, waarschijnlijk. Tot voor kort was de goedkoopste T-Roc 34.140 euro, overigens.

