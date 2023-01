ViaPlay flink duurder, ondanks beloftes

Ach ja, wat had je dan verwacht. Ook ViaPlay wordt flink duurder!

Binnenkort begint het nieuwe Formule 1-seizoen eindelijk weer! Dat betekent ook weer dat je je moet gaan afvragen: hoe ga ik Formule 1 kijken? Dat kan namelijk op diverse manieren tegenwoordig. Vroeger zette je de televisie aan en kon je het op RTL 5 volgen. Een echte mannenzender was dat toen! Dan moest je af en toe wat reclame voor lief nemen, maar je kon het in elk geval bekijken.

Dat is nu niet meer mogelijk. Formule 1 is een kijksport waarvoor betaald dient te worden. Voorheen kon je het nog combineren met een abonnementje bij Ziggo, maar zij hebben de rechten verloren aan ViaPlay. De enige reden voor NENT (het moederbedrijf van ViaPlay) om de F1-rechten binnen te halen is om geld te gaan verdienen. En wie moet daarvoor zorgen? Inderdaad, de kijkende autosportfan.

ViaPlay flink duurder

ViaPlay zal dan haar prijzen ook stevig gaan verhogen binnenkort, toevallig vlak voor het nieuwe seizoen begint. Dat meldt Streamwijzer. De prijzen stijgen met zo’n 14 tot 22 procent. ViaPlay wordt nu nog niet flink duurder, maar over een paar weken.

Je kunt dus een ‘voordeeltje’ behalen door nu nog snel een abonnement af te sluiten. Ook hebben ze nu nog een aanbieding waar je juist 25% korting krijgt. U begrijpt: als je niets doet en wil gaan kijken wanneer de eerste race begint, dat is het allemaal ineens veel duurder geworden.

Het is opmerkelijk dat ViaPlay flink duurder wordt. De streamingservice had juist toegezegd dat de prijzen in 2023 niet aangepast zouden worden. Wellicht hebben ze een politicus op de afdeling communicatie daar staan?

Rustig, er zijn opties!

Enfin, ViaPlay wordt dus flink duurder, maar er zijn nog wel wat opties, zij het minder dan vorig jaar. Tot en met 2022 zond RTL Deutschland nog vier races uit. Die zijn helaas komen te vervallen. Nu alleen Nico Hülkenberg achteraan mee gaat rijden en Sebastian Vettel en Mick Schumacher weg zijn, kijken Duitsers niet meer naar de Formule 1 waarschijnlijk.

Wel is het nog altijd mogelijk om via F1TV te kijken. Dan kun je twee problemen tackelen van ViaPlay. Het beeld is scherper bij F1TV en je kunt je eigen commentaar kiezen. F1TV kost je 64,99 per jaar. Ook kun je via een VPN kijken of gewoon lekker naar Grand Prix Radio luisteren.

Met dank aan Eline voor de tip!

