Vernieuwde Polestar 2 is frisser en sneller

Er is voor de vernieuwde Polestar 2 nu meer range en power. Kijk, dat is twee keer een win-win-situatie!

De Polestar 2 is nu alweer een tijdje op de markt. De wet van de remmende voorsprong is in enorme mate van toepassing bij elektrische auto’s. Als het gaat om laadtijden en actieradius, worden er enorme sprongen voorwaarts gemaakt. Wat en paar jaar geleden vooruitstrevend was, is nu hoogtui acceptabel en over een paar jaar verouderd.

In plaats van een nieuw model te lanceren (dat is wel erg duur), heeft Polestar voor ons meer range en power voor de Polestar 2! Verder zijn er nog enkele technische wijzigingen voor de Zweedse verkooptopper. Zo krijgt de Polestar 2 nu voor het eerst achterwielaandrijving!

Nu is dat in principe geen extreem verrassend nieuws. Onlangs nam Volvo de XC40 onder handen. Bij dit model wisselde de aandrijving van voor naar achteren. Daarnaast paste men de motoren en accu’s aan. Aangezien de Polestar 2 en Volvo XC40 aan elkaar gelieerd zijn, zijn er veel overeenkomsten tussen de updates.

Uiterlijke wijzigingen vernieuwde Polestar 2

We beginnen eerst even met de uiterlijke wijzigingen van de Polestar 2. De auto begon zijn carrière ooit als Volvo concept car en dat was ook wel te zien. De grille is nu een dicht paneel dat Polestar SmartZone noemt.

Alle camera’s en sensoren zitten hierin verwerkt. Bij Apple zouden ze het een Dynamic Island noemen. Ofzo. Als je een Polestar 2 Performance hebt, dan krijg je nieuwe 20 inch gesmede lichtmetalen velgen die beter aansluiten bij het Polestar-uiterlijk.

Er zijn vier verschillende uitvoeringen. Het begint met de Standard Range Single Motor. Deze heeft premium achterwielaandrijving en en de kleine 69 kWh accu. Hiermee kun je alsnog 518 km halen op een volle lading.

De laadsnelheid is met 135 kW maximaal wel beperkt. Ook lekker, standaard heb je nu sowieso 300 pk en 490 Nm tot je beschikking! De 0-100 km/u sprint is nu 1,2 tellen sneller met 6,2 seconden.

Vernieuwde techniek

Maar, je wil dus eigenlijk de vernieuwde Polestar 2 met het grote 82 kWh-accupakket. Deze heeft als grote voordeel dat je tot 205 kW kan laden, aanzienlijk sneller dus. Daar heb je nu misschien niet zoveel aan (je bent immers afhankelijk van de snelheid van de laadpaal), maar voor de toekomst is het wel handig dat het in elk geval kan.

De versie met 82 kWh-accu heeft standaard achterwielaandrijving. Dan haal je 635 km op een lading, niet verkeerd! In combinatie met vierwielaandrijving kom je slechts 592 km ver. De motor is nu goed voor 421 pk en 740 Nm aan koppel. Hierdoor is het mogelijk om in 4,5 seconden naar de 100 km/u te kunnen sprinten.

Het topmodel van de vernieuwde Polestar 2 modellijn is de Performance. Deze heeft ook de 82 kWh-batterij in combinatie met vierwielaandrijving. De elektromotor is hier nog krachtiger. In totaal is er dan 476 pk beschikbaar, waardoor je in 4,2 tellen katapulteert naar 100 km/u.

De nieuwe Polestar 2 is officieel een ‘2024’-model en is nu al te bestellen. Als je dat doet, krijg je je auto in het derde kwartaal van 2023. De prijzen beginnen bij 51.200 euro.

