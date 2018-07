BMW i8 GTR is géén i8, en dat is ontzettend fijn

Onderhuids is er veel meer aan de hand dan we hadden verwacht.

Een bekend fenomeen: autofabrikanten die het vertikken een bijzonder specifiek model in productie te nemen, omdat een kleine groep schreeuwers erom vraagt. Razend irritant, natuurlijk. Menig persoon zou ze door de gehaktmolen halen, mochten de wetten het toestaan. Uiteraard is dit niet het geval, dus worden we overgelaten aan kleine bedrijven met grote ambities. Bij onze zuiderburen hebben we er weer één gevonden.

Ditmaal hebben we te maken met een BMW i8 GTR, een raceauto die in het Belcar Endurance Championship ingezet wordt door Hamofa Motorsport. De Belgische equipe lijkt de competitie op het eerste gezicht te doen willen verbleken met een geavanceerde hybride raceauto, maar in werkelijkheid steekt het totaal anders in elkaar.

De BMW i8 GTR is namelijk absoluut geen echte BMW i8 (rijtest). Wanneer je langs de baan hebt gestaan vermoedde je dit waarschijnlijk al, want het geluid dat de auto produceert lijkt van een andere planeet te komen. Dit is te danken aan de 4-liter V8 van de Z4 GTE, een ietwat verouderde BMW GT3-auto met een zalige motor die zijn wortels vindt bij de achtcilinder van de E92 M3. Geen onjuiste keuze, want de aandrijflijn van de normale BMW i8 is redelijk ongeïnspireerd, zeker als ermee geracet moet worden.

Daarnaast is het lichaam van de BMW i8 GTR helemaal niet van de i8 zelf. Net als bij een groot aantal andere raceauto’s, is ook het gestalte van de i8 GTR niet meer dan een omhulsel. Het silhouette, dat gemaakt is door Solution F, in combinatie met de rest van de onderdelen en het chassis, geeft de auto een respectabel gewicht van slechts 1.100 kg.