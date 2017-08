Hoeveel pk’s heeft een Model 3 eigenlijk?

Misschien geen heel relevante vraag omdat het een EV betreft, maar we zijn toch benieuwd.

De Tesla Model 3 is momenteel zo heet dat je de inklapbare deurgrappen waarschijnlijk amper vast kunt pakken zonder je vingers te branden. Musk is dan ook naarstig op zoek naar 1,5 miljard dollar extra om de productie van de nieuweling op gang te krijgen. Da’s hard nodig ook, want er liggen ondanks een paar annuleringen nog steeds bijna een half miljoen pre-orders te wachten.

Onlangs werden de belangrijkste specs van de Model 3 naar buiten gebracht. Het standaardmodel krijgt waarschijnlijk een accupakket met een capaciteit van 55 kwh en de topper zou een 80,5 kWh batterij krijgen. De actieradius loopt daarmee uiteen van zo’n 355 tot 500 kilometer.

Vermogens zijn bij een EV lastig te meten wegens de ontbrekende versnellingsbak en de vlakke koppelkromme. Toch weten we nu hoeveel vermogen de Model 3 levert dankzij documenten van de EPA (pdf). De versie met het grootste accupakket is namelijk goed voor 258 pk. Ook goed om te weten: de Model 3 is aanzienlijk lichter dan de stevige Model S. Die laatste doet 2.107 kg op de weegschaal waar de kleinere nieuweling goed is voor een gewicht van 1.740 kg.

