Deze EV’s komen veel verder op de snelweg dan opgegeven

Da’s nog eens een lekkere meevaller.

Waar het verbruik van een benzineauto in de stad omhoog gaat en op de snelweg terugloopt, werkt dat bij elektrische auto’s precies andersom. Vandaar dat EV-rijders lange tijd bang waren om met een stekkerbak naar Zuid-Frankrijk te trekken. Maar is dat wel terecht? Onderzoek van Consumer Reports probeert het tegendeel te bewijzen.

De onderzoekers hielden een eigen WK-snelladen, maar dan net even anders. Eenmaal een EV volledig was opgeladen, gingen de onderzoekers ermee naar de snelweg om er een constante snelheid van 113 km/u te rijden totdat de accu leeg was. Dat wil niet zeggen bij een aangegeven 0 kilometer range. Sommige EV’s konden daarna nog tot 48 kilometer blijven rijden.

EPA

Vervolgens legden de onderzoekers hun bevindingen naast de opgegeven actieradius van de Environmental Protection Agency. Dit is de Amerikaanse instantie die onder andere het rijbereik van auto’s test. De EPA geeft een gecombineerde actieradius op. Dat wil zeggen; na gebruik van de EV op de snelweg, maar ook in de stad. Dat zou dus voordelig moeten zijn voor EV’s.

Van de dertig geteste auto’s haalt meer dan de helft niet de EPA-actieradius. Op zich niet gek als dat een gecombineerde range is, maar als je kijkt naar de opgegeven cijfers ten opzichte van de WLTP-nummers. De EPA-methode lijkt een stuk strenger te zijn voor EV’s dan de WLTP. De EQE 350 heeft bijvoorbeeld volgens WLTP-meetmethode minimaal 560 km terwijl EPA het heeft over 430 kilometer. Hetzelfde geldt voor de BMW iX. Volgens WLTP haalt ie tussen de 539 en 600 kilometer, volgens EPA nog geen 500 kilometer. Iets om in je achterhoofd te houden bij deze uitkomsten.

EV’s die minder ver komen dan opgegeven

Het grootste verschil merkten de onderzoekers op bij de Ford F-150 Lighting. De elektrische pick-up legde 128 kilometer minder af dan de opgegeven waarde. Een andere tegenvaller is de Tesla Model S die 70 kilometer minder ver kwam dan de gemeten cijfers van de EPA.

Verder rijden op de snelweg dan opgegeven

Opvallend genoeg waren er ook een stel EV’s die verder kwamen op de snelweg dan de gecombineerde actieradius. En niet zo’n beetje ook. De grote winnaar is de eerder genoemde EQE. Die komt ruim 100 kilometer verder in Amerika dan er daar wordt opgegeven. Leg je de uitkomst naast de WLTP-range dan verliest de elektrische E-klasse maar 26 kilometer door alleen te rijden op de snelweg.

Verder houden elektrische BMW’s het goed vol op de snelweg. Nog een merkwaardige naam in het lijstje hieronder is de Hyundai Ioniq 5 N. De lol-EV komt volgens de Amerikaanse organisatie maar 356 kilometer ver (507 km volgens WLTP) terwijl ie op de highway 380 kilometer haalt.