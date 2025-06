Officieel: de gecancelde HEMI-V8 is helemaal terug!

”We hebben het verkloot, maar nu weer opgelost”, zegt de grote baas.

In Amerika waren de grote automerken een tijdje erg on-Amerikaans bezig. De Dodge Challenger verdween, de Charger werd een EV of kreeg een zescilinder en hetzelfde geldt voor de RAM 1500. Omdat deze modellen geen achtcilinder meer kregen, mocht de HEMI-V8 met pensioen. Dat was een fout volgens de baas van RAM. Daarom is de 5,7-liter krachtbron vanaf vandaag weer aanwezig in het gamma.

RAM-baas Tim Kuniskis maakt excuses bij de achterban voor het weghalen van de V8. ”Iedereen maakt fouten, maar hoe je ermee omgaat, is wat je vormt. RAM heeft het verkloot toen we de HEMI lieten vallen – dat erkennen we en hebben we opgelost”, zegt Kuniskis.

Klanten zouden RAM hebben gesmeekt om de V8 terug te brengen. Daar luistert het merk naar. Volgens Kuniskis kijkt het merk naar wat klanten willen, niet wat statistici of ideologen voorschrijven. ”Laat die data maar zitten – we hijsen de vlag en laten de HEMI weer vrij klinken!”, voegt de grote baas toe.

RAM 1500 met V8

De bewuste achtcilinder is het bekende 5,7-liter blok dat nu hulp krijgt van iets dat RAM eTorque hybrid technologie noemt. In gewone mensentaal is het een mild-hybride systeem. De e-motor zit vast aan een 48-volt batterij met een capaciteit van 0,4 kWh en zorgt voor 176 Nm extra koppel, regenereert energie bij het remmen en zorgt voor soepele schakelmomenten.

Het systeemvermogen van de RAM 1500 met HEMI-V8 is 400 pk en het koppel 456 Nm. Daarmee is de achtcilinder minder sterk dan de 3,0-liter zescilinder motoren die je ook in de 1500 kunt krijgen, maar hé: daar hebben de Amerikanen maling aan. Wie de V8-versie bestelt, krijgt er standaard een sportuitlaat bij die bij de zescilinders optioneel zijn. Tevens plakt RAM er de ‘Symbol of Protest-badge’: een geinige sticker van een V8-blok met aan de voorkant het hoofd (geen kop) van een ram.

V8 gaat verkopen genereren

In Amerika kunnen ze vanaf vandaag bestellen. In de zomer verschijnt de RAM 1500 met HEMI-V8 bij de dealers aldaar. RAM verwacht veel van de achtcilinder. Kuniskis schat dat 25-40 procent van de RAM-modellen de Hemi V8 zal gebruiken.

Het lijkt onvermijdelijk dat de V8 ook in andere modellen terug zal komen. Kuniskis benadrukt wel dat de V8 expres eerst terugkeert in de versies van de pick-up die de meeste verkopen genereren. Zo heeft de ruigste versie, de TRX, nog geen V8-optie gekregen.

Hij laat ook weten dat degene die de leiding heeft bij dit project eerder betrokken was bij de SRT-divisie van Dodge. Daar werkte hij aan de 6,2-liter HEMI-V8. Zou die ook nog komen en gedeeld worden met Dodge voor de Charger? Voor het antwoord zullen we geduld moeten hebben.