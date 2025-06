Binnenkort kun je in Europa 2 kilometer per seconde bijladen

Het maakt ”opladen net zo snel als bijtanken” volgens de Chinese maker.

Zo snel kunnen de ontwikkelingen gaan. Vanochtend hadden we het nog over 600 kW snelladers van IONITY die worden uitgerold. Een uur of negen later mogen we al met je delen dat er snelladers onderweg zijn die 1.000 kW aan vermogen kunnen afgeven. En ook nu zijn de opladers dichterbij dan je misschien denkt.

De nog snellere lader komt van BYD en werd een paar maanden geleden al gelanceerd onder de naam Megawatt Flash Charging. Met de nieuwe snellader kun je in 5 minuten, 400 kilometer actieradius bijladen. Oftewel, 2 kilometer per seconde. Daarmee zou het opladen net zo lang duren als een oude benzineauto tanken.

BYD brengt de 1.000 kW snellader naar Europa

De informatie hierboven was dus al even bekend. Het nieuws van vandaag is dat BYD-topvrouw Stella Li heeft bevestigd dat Megawatt Flash Charging naar Europa komt. In de komende 12 maanden wil BYD een eigen laadnetwerk opbouwen op ons continent. Zie het als BYD’s versie van de Tesla Superchargers.

Korreltje zout

Natuurlijk zit er een maar aan dit verhaal. Zo is het niet zo dat je komend jaar naar een BYD-snellader kunt rijden met je Dolphin Surf of andere betaalbare EV en na 5 seconden weer 10 kilometer verder kunt rijden. Voor de minimale laadtijden heb je een EV nodig die het laadvermogen aan kan. Heb je dat niet, dan belooft Li aan je dat opladen 20 tot 30 procent sneller moet gaan dan bij andere snelladers.

Op dit moment zijn er al auto’s die het laadvermogen aan kunnen. Ook daar zit een probleempje: het zijn maar twee auto’s die je enkel in China kunt kopen. Dit zijn de Han L en Tang L. Ze staan op het zogenaamde Super e-Platform en hebben 1.500 volt architectuur. En wij maar denken dat 800 volt al indrukwekkend was.

Het Super e-platform zorgt niet alleen voor snel opladen, maar ook voor snel ontladen. Auto’s op dit platform kunnen een vermogen leveren van 790 pk en een theoretische topsnelheid van 300 km/u. ‘Ha ha, dan is de batterij zo leeg’, hoor ik je denken. Ja, maar als je vervolgens na 5 minuten weer 400 kilometer kunt rijden, is dat geen probleem meer.