Donkervoort verbreekt een belangrijk record

Donkervoort verbreekt zijn eigen record, eentje die er absoluut toe doet.

Weet je wat het probleem tegenwoordig is met auto’s? Ze zijn te snel in een rechte lijn. Het is volkomen zinloos. De rijervaring verandert namelijk nauwelijks. Natuurlijk, van 200 naar 300 pk gaan is leuk, maar eenmaal boven de 400-500 pk kun je niet spreken van een vermogenstekort, maar van een overdaad aan gewicht. Eigenlijk moeten we de afspraak maken dat elke auto met 500 pk (of meer) die 2.000 kg (of meer) gewicht gewoon af is. Zoals Jan-Jaap van der Wal zou zeggen: dan doe je niet meer mee.

Het probleem is dat wij allemaal die dragrace-filmpjes kijken en een heel korte aandachtspanne hebben. Dus moeten auto’s wel in 10 seconden de kwartmijl afleggen. Gelukkig brengt Donkervoort daar verandering in. Dat deden ze natuurlijk altijd al, maar nu hebben ze een bijzonder record in handen dat hen op het lijf is geschreven.

Donkervoort verbreekt record met 0,15 G

Het gaat namelijk om het hoogste aantal G-krachten dat een auto aankan. Kijk, bochten maken! Dat is nog een verfrissend! Het nieuwe record is maar liefst 2,3 G. Het oude record stond op 2,15 G en was al in handen van Donkervoort. De GTO-JD70 zette dat record een tijdje geleden al.

Donkervoort meldt dat hun nieuwste model – de F22 – 2,1 G aan moest kunnen, maar ze wisten donders goed dat dat een bescheiden opgave was. En dat bleek dus. Het was overigens niet eens de bedoeling om het record te verbreken, maar het gebeurde per ongeluk. Ze waren bezig om beelden te schieten voor een video om de klanten, technici en fans in het zonnetje te zetten. En tijdens die opnames gebeurde het toevallig.

Uitverkocht

Een van de redenen om het vieren was dat de F22 vrij snel was uitverkocht. Donkervoort wilde er 75 stuks van bouwen, maar verhoogde dat al naar 100 exemplaren. En die zijn dus allemaal verkocht.

Ondanks dat het een auto die specifiek is ontworpen voor bochten, is het ook een heel erg snelle auto in een rechte lijn. De 2.5 TFSI motor van Audi is goed voor 500 pk en 670 Nm en kan daardoor in 2,5 seconden naar de 100 km/u katapulteren. Van 0-200 km/u is in 7,5 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 290 km/u. De productie van de F22 is dit jaar begonnen en gaat door tot 2025. Al die exemplaren hebben al een baasje toegewezen gekregen.

De video kun je hieronder bekijken: