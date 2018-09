Eigenaar zet tekst ‘Mercedes is rotzooi’ op zijn auto

Die is boos.

Hoe je ongenoegen uiten over een merk? Tegen vrienden klagen, op internet je gal spuwen of zoals deze meneer heeft gedaan? Die laatste manier heeft wel het meeste effect, want de actie van deze Mercedes-rijder gaat inmiddels de hele wereld over.

In Servië heeft een eigenaar van een C-klasse negatieve teksten over zijn auto op de zijflank en motorkap laten zetten. In het Servisch staat omschreven dat Mercedes een waardeloos merk is, dat de startmotor bij 13.000 kilometer is vervangen en er een nieuwe versnellingsbak is geïnstalleerd bij 30.000 kilometer. De man claimt dat Mercedes beide reparaties niet onder de garantie heeft laten vallen en dus moest hij zelf de rekeningen betalen. De eigenaar werd zo boos over de kwestie dat hij besloten heeft zijn beef met Mercedes met de wereld te delen.

Foto’s van deze Mercedes C-klasse coupé circuleren op het internet, maar is geen context in het verhaal. Waarom zijn dealer de reparaties niet onder de garantie heeft laten vallen is dus niet duidelijk. Autofabrikanten hanteren een protocol om zaken niet onder garantie te repareren. Bijvoorbeeld als de auto aantoonbaar mishandeld is door de eigenaar en het een gevalletje eigen schuld is. Of dat hier ook speelde is tevens niet bekend.

De Servische Mercedes-rijder is zeker niet de eerste die een dergelijke actie uitvoert. Sommigen gaan zelfs een stapje verder. Wie is immers de knotsgekke BMW-meneer vergeten die regelmatig zijn ongenoegen over het merk uit door een BMW te slopen of in de fik te steken?