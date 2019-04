Deze F1 coureurs verdienden het meest voor hun teams

Poen...poen, poen, poen...

Onlangs brachten we je heet nieuws over Lewis Hamilton, die qua kaal salaris (zonder sponsordeals) Michael Schumacher heeft ingehaald qua verdiensten gedurende beider F1 carrières. In dat geval gaat het om wat de coureurs voor zichzelf uit het vuur gesleept hebben, maar daar hoort natuurlijk de andere kant van de medaille bij: hoeveel hebben de coureurs in het laatje gebracht voor hun teams? De geldfetisjisten van Forbes zochten het uit en kwamen tot een aantal opvallende conclusies.

Voor het ‘onderzoekje’ werd alleen gekeken naar de coureurs die momenteel op de grid staan. Vervolgens is er gekeken naar de prestatie-gerelateerde uitbetalingen die de F1 jaarlijks uitkeert aan de teams (dus niet de vaste bonussen die teams als Ferrari hebben bedongen), plus voor welk deel van dat bedrag de coureurs verantwoordelijk waren over de jaren. Dus als Ferrari in een jaar bijvoorbeeld 100 miljoen gekregen heeft en Vettel 60 procent van de punten scoorde en Kimi 40 procent, geldt dat als een verdienste van 60 miljoen voor Seb (en 40 milli voor Kimi). Daarna zijn alle bedragen zo over de jaren opgeteld.

Het resultaat is dat niemand minder dan SV5 naar voren komt als grootverdiener voor zijn respectievelijke teams. De Duitser heeft volgens de cijfertjes 511,9 miljoen Dollar binnengeangeld voor Scuderia Toro Rosso, Red Bull Racing en Ferrari. Grote rivaal Hamilton komt niet verder dan een verdienste van 449,6 miljoen, verdeeld over McLaren en Mercedes. Dat wil zeggen dat Hamilton in theorie meer gekost heeft aan salaris (489 miljoen) dan hij verdiend heeft voor zijn teams, terwijl Vettel eigenlijk zwaar onderbetaald is geweest met de 358 miljoen die hij persoonlijk heeft overgehouden aan zijn scheurwerk.

De verschillen laten zich verklaren door een aantal factoren. Eigenlijk zou Hamilton het voordeel moeten hebben, daar hij in 2007 debuteerde voor (toen nog) topteam McLaren terwijl Vettel dat jaar een half seizoen reed (een race voor BMW Sauber en een handjevol races voor Toro Rosso). Echter, Hamilton heeft de pech dat McLaren dat jaar als straf voor spygate alle inkomsten waar het recht op had op basis van haar puntenscore verloor. De teller voor 2007 blijft dus steken op nul Ekkermannen.

Daarbij komt dat (geloof het of niet) Vettel zijn teamgenoten gemiddeld genomen wat vaker dikker verslagen heeft dan Hamilton. Daardoor wordt hem een groter percentage van het prijzengeld van zijn teams toegekend. Vettels beste jaar in dit opzicht was 2008, toen hij 89,7 procent van Toro Rosso’s punten scoorde. Hamiltons beste jaar was 2009, toen hij de veel te hoog ingeschatte Heikki Kovalainen vermorzelde door 69 procent van McLarens punten te halen. Vettel werd maar één seizoen verslagen door een teamgenoot (in 2014 door Ricciardo), terwijl Hamilton dat twee keer overkwam (Button in 2011, Rosberg in 2016). In 2007 eindigde LH44 ex aequo met Alonso, maar ja dat jaar telde dus toch al niet mee wat deze analyse betreft.

BUT haalt HAMs score sowieso omlaag, want over de periode van drie jaar dat de twee teamgenoten haalde scoorde hij 672 punten in vergelijking met Hamiltons 657 units (dankzij 2011). Gemiddeld scoorde Vettel 56,8 procent van alle punten die zijn teams binnensleepten en bij Hamilton ligt dit percentage op 53,6 procent. Beslis zelf of dat komt omdat Vettel beter is, of omdat Hamilton betere oppositie heeft gehad.

De top-10 van grootverdieners voor teams wordt verder vooral opgemaakt door coureurs die al lang actief zijn in de F1. Logisch ook, want als je elk jaar een paar puntjes scoort tellen de bedragen al snel op. Opvallend is dat Hulkenberg plek vier inneemt achter opper-veteraan Raikkonen. Max Verstappen is inmiddels net de top-10 ingeslopen in zijn nog altijd prille carrière en zal in de toekomst ongetwijfeld nog bakken met geld binnenschrapen voor zijn werkgevers. De top-10 check je hieronder.