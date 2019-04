Deze Rolls-Royce Phantom is nu een zwarte bizon

De olijke gigant is opeens veranderd in een indrukwekkende Yakuza-mobiel.

De Rolls-Royce Phantom is een auto die respect afdwingt. Als je er eentje tegenkomt in het vlees kan je daar niet omheen, al is het maar omdat je ongeveer twee jaar en drie maanden kwijt bent om er letterlijk omheen te lopen. Je ziet het namelijk niet per se goed op foto’s, maar de Phantom is in het echt vooral een lel van een auto.

Toch heeft de Phantom VIII een wat gemoedelijkere uitstraling dan de Phantom VII. Die laatste was met zijn SRV-wagenesque grille en koplampunits het ideale in-your-face vervoer voor ballers in rapvideo’s en Joel Beukers. De VIII borduurt weliswaar voort op het design van zijn voorganger, maar dan met het volume iets omlaag gedraaid. De grille staat net wat minder rechtop en de koets heeft iets voluptueusere rondingen.

Sommige klanten weten de nieuwe looks duidelijk te waarderen en bestellen er meteen een handjevol. We kunnen ons echter ook voorstellen dat je wat meer extravagante looks verwacht van je opper-sedan. In dat geval kan je naar Mansory stappen, maar vanaf nu is het Japanse Wald een betere destinatie voor je flappen.

De Phantom heeft namelijk de Black Bison behandeling gekregen van de Japanse tuner. Het recept is eigenlijk saai (dikke velgen, dikke bodykit, matzwarte lak), maar het eindresultaat mag er desalniettemin zijn. De nieuwe Phantom krijgt er de maffia-vibe weer helemaal van terug. Ben jij bereid een pinkje te geven voor deze Rolls-Rizzy?