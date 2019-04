HEET! Dit weten we al over de nieuwe LaRo Defender

De legende is bijna terug.

Na een lang dienstverband bij Land Rover ging enkele jaren geleden de Defender (aankoopadvies), in 1948 in Amsetrdam geïntroduceerd als Series 1, eindelijk met pensioen. Niet dat we er erg veel van gemerkt hebben, want het gat dat de Defender achterliet werd al snel opgevuld met speciaaltjes en (Nederlandse) restomods, waardoor het nooit echt voelde alsof de traditie-offroader helemaal verdwenen was.

Het kon echter niet uitblijven dat er ook een échte opvolger kwam van de Defender, want zo’n sterke merknaam laat je natuurlijk niet verstoffen als zelfrespecterend concern. Bovendien bouwt Jaguar-Land Rover, want daar hebben we het dan over, tegenwoordig wel érg veel van hetzelfde. Het gamma bestaat louter uit auto’s die in de eerste plaats inzetten op comfort en daarnaast vervolgens over verschillende niveau’s van offroad-kwaliteiten beschikken.

Die laatste brengen je in het geval van bijvoorbeeld een dikke Range Rover erg ver. Doch als je wél de offroadskills wil, maar niet per se de luxe nodig hebt, had LaRo even niks meer te bieden. Met de nieuwe Defender komt daar vast verandering in, niet? Of wordt het in navolging van de nieuwe Discovery ook ‘gewoon’ een SUV moderne stijl? Onlangs kwam AB-lezer Mathieu wat prototypes tegen in Dubai, wat voor ons voldoende aanleiding vormt om eens een bloemlezing te maken over wat we al weten van Land Rovers nieuwe werkbij.

Marktintroductie

Hoewel we de Defender opnamen in een lijstje met bekende modelnamen die in 2019 een comeback maken, wordt het waarschijnlijk begin 2020 voordat de Defender daadwerkelijk bij de dealer staat. Land Rover is al lang bezig met het testen van de Defender en stuurde daar zelfs al wat plaatjes en video’s van de wereld in. Maar ze nemen kennelijk nog even de tijd om een en ander te perfectioneren.

Looks en versies

Er komt als vanouds een kort model met drie deuren en een lang model met vijf deuren op de markt. Tevens zullen deze als vanouds luisteren naar de aanduidingen Defender 90 respectievelijk Defender 110. Verstandig natuurlijk om deze traditie in ere te houden. Beide auto’s hebben een blokkendoos-achtige vorm met korte overhangen, waarbij de vijfdeurs als we door de camouflage heenkijken wellicht wat gaat lijken op de oude Discovery (LR3/LR4). De driedeurs wordt mogelijk ook leverbaar met een softtop voor het betere beachcruisen.

De (vermoedelijke) look van het interieur hebben we onlangs al voorbij zien komen. Het dash is duidelijk moderner dan het hopeloos verouderde gebeuren in de oude Defender en hopelijk ergonomisch ook wat beter opgezet. Tegelijkertijd is het zeker niet zo’n oase van leder en hout als je gewend bent van een dikke Range Rover.

Motoren

Hierover is nog niet veel bekend, speculaties rangeren tussen alle krachtbronnen in de JLR-stal, van vierpits diesels tot dikke V8-en. Misschien krijgt de klant ook wel de optie tussen al die aggregaten, eventueel afhankelijk van of je de drie- of vijfdeurs wil kiezen. Tevens is Land Rover naar verluidt van plan om de Defender te elektrificeren. Of het dan gaat om plug-in hybrids of een volledige EV valt te bezien. Misschien wordt het wel beide.

Het offroad-gebeuren: hoe hardcore wordt de Defender?

Dit wordt misschien even slikken voor puristen, want er gaan wat dingen veranderen ten opzichte van het origineel. Ten eerste krijgt de nieuwe Defender géén ladderchassis, maar een zelfdragende carrosserie (met veel alu). Ten tweede krijgt het nieuwe model ook geen starre achteras, maar wordt deze voorzien van onafhankelijke wielophanging voor en achter. Is het dan nog een echte Defender?

De prijs

Men mikt kennelijk op een vanafprijs van 35.000 Pond in het Verenigd Koninkrijk. Klinkt lekker goedkoop, maar goed, we leven natuurlijk in Nederland en daar mag je eigenlijk niet zo’n auto rijden van de staat. Omdat het papieren verbruik van de auto’s niet mals zal zijn ongeacht de motorisering, ga je natuurlijk helemaal stuk op de CO2-tax. Tenzij die EV er echt (snel) komt wellicht. Denk jij dat de nieuwe Defender de eer van zijn voorvaderen kan verdedigen?

Dank Mathieu voor het opsturen van de pics!