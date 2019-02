Deze F430 Spider komt met een zeer bijzondere kleur

Misschien wat voor George Clooney?

De Ferrari F430 Spider is van zichzelf een niet heel bijzondere Ferrari. Wil je echt iets speciaals hebben dan moet je het zoeken bij een 430 Scuderia, een Spider 16M of een handgeschakelde variant. Of je kiest een exemplaar met een niet gebruikelijke kleur.

De eerste eigenaar van deze F430 Spider koos voor dat laatste. Het gaat hier om een exemplaar met de automatische F1-transmissie, maar de kleur maakt de Italiaan toch opvallend. De koper was niet zozeer fan van koffie, maar wilde met deze keuze stilstaan bij het verleden van Ferrari. Modellen als de Dino, Daytona en de 365 waren ook in deze tint te bestellen.

Waar we naar kijken is de kleur Marrone 1971. De fraaie tint is gecombineerd met een beige lederen interieur. De auto komt uit 2008 en werd geleverd in de Amerikaanse staat New Mexico. In die dik 10 jaar is er met 3.700 mijl (5.955 km) niet heel veel gereden met de Ferrari. In combinatie met de Challenge-wielen is de Spider een nog altijd keurig model om te zien.

Over twee weken zal de Amelia Island veiling van RM Sotheby’s plaatsvinden. Daar gaat onder meer deze Ferrari op zoek naar een nieuw baasje. De veilingmeesters verwachten een opbrengst tussen de 200.000 en 250.000 dollar.