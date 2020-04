Ook BMW gaat snel de productie hervatten

Elders in Duitsland moet eveneens de productie weer op een hoger pitje gezet worden, bijvoorbeeld bij BMW.

Lockdowns, stakingen, afgelastingen en nog veel meer: het hoort bij deze tijd. Wel valt te merken dat blinde paniek langzaamaan omgezet wordt in verveling en geduld. Toch kunnen bepaalde sectoren al weer aan het werk. Zo kondigde Volkswagen aan dat de productie weer verder gaat. BMW volgt dit voorbeeld.

Want ook BMW moest tijdelijk de deuren sluiten van een aantal van hun fabrieken. Herstel is nabij. XinhuaNet zegt dat BMW op 27 april, dus komende maandag, weer aan de slag wil. Dan komen de fabrieken waar de automotoren gebouwd worden weer op stoom. Vervolgens, op 4 mei, gaat Goodwood weer aan de slag, de thuisbasis van Rolls-Royce. Ook de fabriek van BMW Motorrad in Berlijn gaat dan weer open. De status van de fabriek in Spartanburg (VS) is ‘misschien’.

Dit uiteraard vanwege de gematigde maatregelen in de desbetreffende regio’s. Dat geldt ook in Duitsland, dus mag de grootste fabriek in Dingolfing de productie hervatten vanaf pak ‘m beet 11 mei. Dat is ook nog niet bevestigd.

Er zijn nog een paar plekken waar de situatie nog niet helemaal duidelijk is, zoals bij MINI in Oxford en overige fabrieken in Duitsland en Zuid-Afrika. Deze mogen naar verluidt rond 18 mei weer open, maar zoals gezegd, het ligt aan de situatie. De fabrieken in China (BBA in Shenyang) zijn zelfs al weer open. In China lijkt het normale leven stukje bij beetje dan ook weer te herstellen.

En zo kan BMW weer volop verder met hun productie. Daarna kunnen ze zonder vertraging geleverd worden vanaf hopelijk eind mei. Even geduld nog, a.u.b.