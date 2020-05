Deze Facel V is heerlijk retro

Gaat deze auto het merk Facel Vega nieuw leven inblazen?

Merken komen en merken gaan. En soms komen merken die gegaan zijn weer terug. Het lijkt erop dat dit (opnieuw) het geval is met Facel Vega. In 2012 dook ook al een concept car op die de naam Facel Vega nieuw leven in moest blazen. Daar hebben we sindsdien echter niets meer van vernomen.

We zijn nu acht jaar verder en er duikt een nieuw concept op: de Facel V. Of dit hetzelfde bedrijf is of een nieuwe bedrijf dat er met de naam vandoor is gegaan is niet duidelijk. Het is zelfs nog mogelijk dat twee bedrijven met dezelfde merknaam aan de haal gaan. Dat is namelijk ook het geval een andere historische merknaam: Hispano-Suiza. Een ding is in ieder geval duidelijk: met beide concepten wordt teruggegrepen op dezelfde historie.

We hebben het dan over de historie van Facel Vega. Dit Franse luxemerk werd in 1938 opgericht door Jean Daninos. In 1954 rolde de eerste auto’s van de band, nadat het bedrijf eerst carrosserieën bouwde voor andere merken. Facel Vega was echter geen lang leven beschoren. In 1964 viel het doek alweer. Toch zijn er Fransen, chauvinistisch als ze zijn, die het merk weer in ere willen herstellen.

Het design van dit nieuwe concept laat er geen twijfel over bestaan: dit is een Facel Vega. Er zijn veel designelementen van de klassieke Facel Vega’s overgenomen. De grille, de stijle voorruit, de dunne C-stijlen: alles verwijst naar het verleden. Bij elkaar zorgt dit voor een zeer smakelijk geheel.

Het bedrijf heeft ook al een tipje van de technische sluier opgelicht. Ze melden dat de V voor V8 staat. Dat klinkt natuurlijk goed en het is nog historisch verantwoord ook. Op de website worden er twee varianten getoond. Een standaard variant met 510 pk en 610 Nm koppel en een Performance-variant met 550 pk en 685 Nm koppel. De eerste zou in 3,7 seconden naar de 100 accelereren en de tweede in 3,5 seconden.

Of dit bedrijf in staat is met deze Facel V het roemruchte merk daadwerkelijk nieuw leven in te blazen is nog zeer de vraag. De onprofessioneel aandoende website boezemt namelijk weinig vertrouwen in. Vooral de afbeeldingen die vol met Photoshop-fails staan niet. Ze zouden er dus goed aan doen hun Photoshopper zo snel mogelijk te ontslaan. Hun ontwerpers mogen ze daarentegen wel houden. Die hebben namelijk puik werk geleverd.

Met dank aan Frederick voor de tip!