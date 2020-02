Hispano-Suiza komt met nóg snellere hypercar

Alsof 1.019 pk nog niet genoeg was.

Vorig jaar toonde het wedergeboren Hispano-Suiza een extravagante elektrische hypercar op Genève. Dit jaar zijn ze ook weer van de partij en doen ze er nog een schepje bovenop.

Eerste even kort: wat voor merk is het? Hispano-Suiza is een historische merknaam van een Spaans-Franse autofabrikant. Het merk werd opgericht in 1904 en beleefde zijn grootste succes in de vooroorlogse periode. Vorig jaar werd het merk nieuw leven ingeblazen in de vorm van een elektrische hypercar. Wat het enigszins verwarrend maakt: er is ook nog een ander sportwagenmerk dat de naam Hispano-Suiza gebruikt. Er zijn nu dus twee merken die pronken met dezelfde historie. Tot op heden is het nog niet uitgelopen op een rechtszaak.

Enfin, de auto waar het hier om gaat is een nieuwe versie van de bovenstaande Carmen. De Carmen was de auto die vorige jaar op Genève werd getoond. De auto beschikte over niet minder dan 1.019 pk’s, afkomstig uit twee elektromotoren. Daarmee was een opgegeven 0-100-tijd van onder de 3 seconden mogelijk en een topsnelheid van 250 km/u. Dat laatste valt dan weer een beetje tegen. Aangezien het een elektrische auto is mag ook de actieradius niet onvermeld blijven. Die bedraagt 400 kilometer. Qua design is de Hispano-Suiza een eigenaardige mix van modern en retro.

Om te zorgen dat we het merk niet alweer vergeten wordt komen ze dit jaar met een nieuwe variant van de Carmen. De auto krijgt de naam Carmen Boulogne. Alsof 1.019 pk nog niet genoeg is, krijgt de Boulogne nog meer vermogen.

De Spanjaarden lichten alvast (vrij letterlijk) een tipje van de sluier op met de teaserfoto die boven het artikel te zien is. Zoals het een hypercar-merk betaamt is de auto niet veel anders dan de reguliere Carmen. De Boulogne moet het vooral hebben van exposed carbon fiber en oranje accenten. Naast de technische upgrade uiteraard.

Volgende week trekt Hispano-Suiza het doek helemaal van de auto op de beursvloer van Genève.