Deze Lamborghini Sián kost je minder geld en meer tijd

De nieuwste creatie van LEGO Technic, de Sián, is tot stand gekomen in samenwerking met Lamborghini.

De term speelgoed komt hier op Autoblog vrij vaak voorbij in figuurlijke zin. Zo nu en dan is het ook wel eens leuk om het over speelgoed in letterlijke zin te hebben. LEGO bijvoorbeeld. Alhoewel: met de term ‘speelgoed’ doe je dit nieuwe kunstwerkje van LEGO tekort.

Een van de meest indrukwekkende automodellen van LEGO Technic tot op heden is de Bugatti Chiron. Daarnaast brachten ze onder meer de 991 GT3 RS en de Land Rover Defender uit. Voor hun nieuwste creatie heeft LEGO de handen ineengeslagen met Lamborghini. Het resultaat is een 1:8 LEGO-versie van de Lamborghini Sián FKP 37. Gezien het hoekige ontwerp van Lambo’s is dat geen onlogische samenwerking. Met de Chiron en zijn rondingen had LEGO het zichzelf namelijk niet makkelijk gemaakt.

De mateloos populaire Aventador zou misschien een nog logischer keuze zijn geweest, maar de keuze is toch gevallen op de Sián. Deze meest recente afgeleide van de Aventador kregen we in september te zien. De welbekende V12 produceert 785 pk in dit model. Dat is nog niet alles: een 48 V-hybridesysteem brengt het systeemvermogen naar 819 pk. De naam FKP 37 is een eerbetoon aan Ferdinand Karl Piëch, die in 1937 geboren werd. Lamborghini gaat 63 stuks van de Sián bouwen.

Van deze LEGO-versie van de Lamborghini Sián zullen er aanzienlijk meer gebouwd worden. Dat bouwen moet je wel zelf doen en dat zal een tijdrovend klusje zijn. Deze Sián bestaat namelijk uit maar liefst 3.696 onderdelen. Dat is nog meer dan de Chiron, die uit 3.599 ‘steentjes’ bestond. Als je de onderdelen eenmaal op de juiste plek hebt, staat er een 60 cm lange Lamborghini Sián voor je neus.

Zoals we gewend zijn van LEGO Technic is er veel aandacht voor detail. Dit is onder meer terug te zien in de V12 en de versnellingsbak. Er zijn ook genoeg bewegende onderdelen: uiteraard werkt de besturing echt en kunnen de motorkap en kofferklep open. Daarnaast bewegen ook de zuigers en de achterspoiler. Je hebt dus gewoon actieve aerodynamic op je LEGO-auto.

De Lamborghini Sián ligt vanaf 1 juni in de vorm van 3.696 LEGO-stukjes in de winkel. Met een prijskaartje van €379,99 is het wel redelijk duur speelgoed.