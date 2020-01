Vilner zeikt BMW af om de X7

'Dit interieur is niet acceptabel...'





Wanneer je een hele goedkope auto koopt, mag je eigenlijk maar één materiaal verwachten in het interieur: plastic. Natuurlijk, op de stoelen en de matten mag best wat stof zitten, maar alles wat je aanraakt – zoals het stuur, knoppen en de ventilatieroostertjes – gaat goedkoop aanvoelen. Maar als je een flink dure auto koopt, een BMW X7 bijvoorbeeld, verwacht je alles behalve plastic aan te treffen, toch?

Nou, met die gedachte is het Bulgaarse Vilner eens. En die waren kennelijk not amused toen ze het topmodel van de BMW-range in handen kregen. De onderkant van de stoelen, de bak waar de bekerhouders voor de achterstoelen inzitten, de twee USB-C-poorten. Daar zit volgens Vilner allemaal plastic en dat is ‘niet acceptabel’. De leren bovenkant van het dashboard zou ook niet goed gestikt zijn.

Maar de knopjes zijn blijkbaar toch wel het grootste probleem. Beter gezegd, het plastic paneel waar de kopjes inzitten. ‘Je vingers gaan daar veel vaker naartoe dan de bovenkant van de dash (die wel van leer is), toch?”, schrijft Vilner. “En wanneer je vingers dit harde materiaal aanraken, zal je niet zo blij zijn om je te herinneren dat je ruim 120.000 euro aan deze auto hebt uitgegeven.” Vilner zal dan helemaal niet blij zijn om te horen dat dit M50d-model in Nederland bijna 150k kost.

Gelukkig heeft Vilner de oplossing. Zij hebben nog meer leer van BMW gekocht en daarmee onder meer het onderste deel van het dashboard en de deurpanelen bekleed. Natuurlijk hebben ze ook de eerdere genoemde plasticproblemen van dit leer voorzien. Evenals de achterkant van de voorstoelen, waar ze maar liefst twee vierkante meter aan extra leer hebben gebruikt.

Het is niet allemaal leer dat Vilner heeft gebruikt: ook alcantara hebben ze in hun creatie verwerkt. De hemel, A-, B- en C-pilaren en de bovenkant van de achterklep zijn met deze kunststof bekleed. Blijkbaar hadden ze na hun X6 nog wat blauwe gordels over, want daar is deze X7 ook van voorzien.

De buitenkant is Vilner niet vergeten, al zijn de wijzigingen wel héél subtiel. De 21″ Style 754 M-velgen hebben een bruine rand gekregen en de achterlichten hebben een speciale folie gekregen. Hiermee moet je het X7-logo in 3D-effect kunnen zien.

Wie zegt dat Vilner zich een beetje aanstelt met deze ‘imperfecties’; dat geeft Vilner zelf ook al een beetje toe. “Het merendeel zal deze kleine fouten nooit opmerken. Maar dat is precies waar wij voor bestaan: om de fouten op te lossen voor de mensen die het wél zien.”