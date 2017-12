Deze Ferrari leverde bijna 18 miljoen dollar op

De klassiekerbubbel is nog zeker niet gebarsten.

Veilingen van grote veilinghuizen als Bonhams en RM Sotheby’s zijn bij uitstek geschikt om de trend te meten. Al even ligt de vraag op tafel of de klassiekerbubbel gaat barsten, of niet. Dat lijkt nu nog niet aan de orde.

Tijdens een RM Sotheby’s veiling in New York werden diverse bijzondere voertuigen van de hand gedaan. Bijvoorbeeld een Lamborghini LM002, die dankzij de Urus weer in de picture staat. Deze Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti uit 1959 was één van de highlights van de veiling.

Van de zeldzame Ferrari werden twee exemplaren gebouwd met een volledige aluminum body. Deze 250 GT LWB California Spider is er één van. De auto nam in 1959 deel aan de 24 uur van Le Mans en werd destijds derde in zijn klasse.

De auto kwam uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht en ook hier werd er geracet met de auto. Dat raceverleden is een beetje weggepoetst, want de 250 is een gecertificeerde Ferrari Classiche-restauratie ondergaan. De auto bleek geliefd onder vermogende verzamelaars. Uiteindelijk is de Ferrari geveild voor 17.990 miljoen dollar.