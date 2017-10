Deze Ferrari van 485K is niet wat het lijkt

En het resultaat is eigenlijk best goed gelukt.

Ook in imitaties zijn er diverse gradaties. Dat kan van ‘kansloos slecht’ zijn tot ‘geheel niet verkeerd’. Bij Ferrari’s ligt het wat gevoeliger. Een replica is voor velen bij voorbaat heiligschennis. Een goed voorbeeld van hoe het ook kan is echter het volgende. Bij onze zuiderburen staat namelijk een bijzondere Ferrari te koop. Slechts 32 stuks zijn er geproduceerd van het origineel: de Ferrari 250 LM. Het origineel? Ja, want dit is geen originele 250 LM maar een rebuild op basis van een 250 GT.

De body is gemaakt van aluminium, zoals het uiteraard hoort bij een klassieke Ferrari. Het klopwerk is niet gedaan door Scaglietti, maar uitgevoerd door de firma Brandoli. Dit bedrijf is eigendom van Edigo Brandoli. De beste man heeft maar liefst 17 jaar gewerkt voor Scaglietti, dus er is wel degelijk een historische link tussen de kopie en het origineel.

De motor is ook afkomstig van Ferrari. Het is een 5.5 liter grote V12 die we kennen uit de 550 Maranello (rijtest). We vermoeden dat het blok iets gekieteld is tijdens de rebuild. Origineel levert de V12 namelijk 485 stuks, deze heeft maar liefst 551 pk onder de rechtervoet. Voor de goede context: de originele 250 LM komt niet verder dan 320 pk. Bij de rebuild zouden naast de 250 GT alleen originele Ferrari onderdelen gebruikt zijn.

De vraagprijs van dit project is 485.000 euro. Nog steeds niet goedkoop, echter nog altijd vele malen betaalbaarder dan het origineel.

En wees eerlijk, het is toch veel toffer om hiermee te toeren, dan met één van de zoveelste supercars?

De advertentie check je hier.