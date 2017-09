Deze Ford uit 1966 is eigenlijk heel modern

Hier is weinig '1966' aan.

Toch kijk je naar een compacte 4×4 uit dat jaartal. Het is een project dat later dit jaar zal worden getoond op SEMA in Las Vegas. Na afloop van de beurs zal de Ford worden geveild voor een goed doel.

De klassieker is niet helemaal origineel meer. Zo zijn er wat frutsels aangebracht om de Ford extra te laten opvallen. Onder de kap zijn er ook de nodige aanpassingen gedaan. Zo werd er een moderne Ecoboost-motor geïnstalleerd. Het is echter niet bekendgemaakt of het een vier, zes of achtcilinder Ecoboost-blok is. Vermoedelijk gaat het om de V6 Ecoboost. Ford levert deze motor onder andere in de nieuwe Raptor, met een vermogen van 450 pk en 691 Nm koppel.

De 4×4 is aan de hand van gedoneerde onderdelen getuned. Diverse Amerikaanse garages en leveranciers waren sponsor van het project. De Ford Bronco is gebouwd door Vaccar in samenwerking met WD-40. Laatstgenoemde is al acht jaar verbonden aan de SEMA. Door de jaren heen heeft WD-40 al meer dan 800.000 dollar opgehaald voor het goede doel met het ombouwen en restaureren van voertuigen.