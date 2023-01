Automotive hoogtepunten van de redactie (deel 3)

Wouter, Martijn, Jaap en Machiel delen hun persoonlijke hoogtepunten van 2022.

Terugblikken op het afgelopen jaar doen we niet alleen met kille cijfers, we hebben ook een aantal persoonlijke verhalen. Die konden jullie lezen in onze automotive hoogtepunten deel 1 en deel 2. Dat was echter nog niet alles, want een deel van de redactie was nog niet aan bod geweest. Daarom is hier deel 3!

Wouter

De hoogtepunten van 2022 – miene gute wat een moeilijke vraag. Ik mag beroepsmatig zo ontzettend veel leuke dingen doen, meestal met auto’s erbij.

Qua mooie reizen scoort de Volkswagen Amarok langs de Atlantische kust van Zuid-Afrika uiteraard hoog. Maar ook in Brabant kan je mooie ritten maken, bijvoorbeeld in de Aventador SVJ van mede-petrolhead René van der Zel of in de Huracan Performante Spyder van Pierluigi. De mijn-auto ritten zijn allemaal memorabel, het hoeft zeker geen dure supercar te zijn. Een beetje vermogen helpt wel, zo bleek ook wel toen we de Continental Speed uit Denemarken mochten terugrijden. Het eerste deel op de autobahn was veel te druk, maar toen we eenmaal zuidwaarts op de A31 reden verdween het overige keer als sneeuw voor de zon. Hoe gemakkelijk je dan met een W12 met twee turbo’s dan 340+ op de klok zet, mindblowing.

Het allerleukste bewaar ik voor het laatst: mid december kon ik mijn eigen 911 weer ophalen. Wat er mee is gebeurd, zie je morgen, leuke teaser dit. Het ritje naar huis was gedurende de ochtendspits over de snelweg, niet de meest memorabele rit. Ik had de 911 echter serieus gemist. Later die week kon ik even los met wat minder verkeersdrukte.

Elke keer als ik de 911 rustig warm rijd, vraag ik me af waarom er zo nodig een andere koppeling en lichter vliegwiel in moest. Maar dan komt het moment dat de weg zich opent, overig verkeer niet in zicht is en de zescilinder warm is. Het liefst start ik dan wat meer onderin het toerenbereik, lekker het aanzuiggeluid laten aanzwellen. Pas bovenin wordt de atmosferische 911 echt snel, een groot contrast met de huidige EV’s en turbo geblazen motoren. Het is een nadeel, maar ook weer de charme om de naald van de toerenteller richting de rode lijn te jagen. Vlak ervoor schakelen, dan weer in de ankers voor een volgende bocht. Nadeel van deze generatie 911 is dat je ook snel wat onderstuur kan krijgen, soms kan het gas erop om dat te neutraliseren. Ik jaag van polderbocht tot polderbocht. Soms even de acceleratie onderbrekend om mijn rijbewijs bij een eventuele controle te kunnen behouden. En omdat dan het spel van acceleratie, schakelen en genieten van het geluid weer kan beginnen.

Ik moet terug naar huis, de laatste klim is naar de Brienenoord. Weer dat spel om te genieten van geluid, acceleratie en het bedienen van de machine. De laatste kilometers mag de 911 een coolingdown doen. Als ik achteruit op de oprit parkeer, komt de hitte desondanks nog van het motorblok, dat heeft een EV allemaal niet. Ik werp een laatste blik op de 911, ik blijf de basisvorm ontzettend mooi vinden. Zodra ik thuis binnenstap, rent mijn zoon naar me toe en vraagt wanneer we een rondje gaan rijden. Nu?

Martijn

Dankzij werken voor Autoblog beleef ik gelukkig regelmatig leuke dingen op autogebied, met dit jaar onder andere naar de sneeuw in Finland met CUPRA, naar IJsland met Volkswagen, in een Ferrari van Maranello naar de kust en éindelijk met Wouter op bezoek bij Alfa-Romeo! Memorabel waren ook de Wouter&Martijns-autotransportservice-trips, waarbij we een McLaren GT van Barcelona naar huis reden, en hetzelfde ook nog eens deden vanaf Kopenhagen met een Bentley Continental GT Speed. Toen er bij die laatste na een dag vol drukke Autobahnen dan toch 343 km/u op de teller verscheen, was de stemming aan boord licht euforisch te noemen.

Ook ontmoette ik dit jaar dankzij de vele Autoblog-events (Driving-Experience, Driftcursus, Mijn-Auto-opnames) meer van onze bezoekers dan ooit. Altijd erg leuk om rond te hangen met mede-petrolheads, en ik hoop er in 2023 nog meer van jullie tegen te komen!

Jaap

Een automotive hoogtepunt van het jaar…lastig. Normaal gesproken had ik afgelopen jaar mijn opleiding afgerond in Curaçao. Plan was daar dan ook de 944 naar te verschepen en die daarna eindelijk de verdiende nieuwe lak te geven. Door het treffen van de wokexaminator des doods, liep het allemaal anders en is dat wilde idee uitgesteld/afgesteld. Met mijn broer een F11 kopen en verschillende keren de tocht naar de Oosterburen maken om het juiste exemplaar te zoeken was tof, maar dat was stiekem eind vorig jaar alweer. Andere mutaties in mijn eigen garage of mutaties in die van anderen waar ik nauw betrokken bij was, zijn er niet geweest. Zodoende was het automotive hoogtepunt, toch weer… de Grand Prix in Zandvoort.

Het is al bijna weer ‘gewoon’, maar het blijft toch bijzonder dat deze race in Nederland weer gehouden wordt. Max Verstappen is nu zo groot dat hij alle milieuclubs, bezorgde buurtbewoners en bedreigde diersoorten overwint. Zo kunnen we toch nog een feestje voor benzinehoofden organiseren anno 202x. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gewoon in deze woelige tijden. Ook deze editie was de redactie weer goed vertegenwoordigd in het publiek. Collega @rubenpriest en ik waren er op de vrijdag bij als gasten van Alpine. Vrijdag de sfeer proeven, zaterdag en zondag thuis voor de buis verslag doen en er een interessant verslag van proberen te maken. Beter wordt een GP weekend eigenlijk niet. Tenzij we dat Emperor pakketje van Caesars Palace dit jaar van iemand cadeau krijgen wellicht…

Machiel

Het afgelopen jaar waren er twee duidelijk hoogtepunten op autogebied. Het is zonde om er daar maar één van te behandelen, dus ik noem ze gewoon allebei. Eigenlijk waren het dezelfde hoogtepunten als vorig jaar, alleen dan in een andere volgorde: het kopen van een nieuwe auto en een roadtrip door Europa.

De roadtrip vond plaats in augustus, met hetzelfde groepje Crossfires als vorig jaar. Het was wederom een mooi avontuur, dat ons door Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Italië voerde. Dit jaar verliep niet alles vlekkeloos (zoals je kunt lezen in het verslag van de roadtrip), maar uiteindelijk had ik meer geluk dan pech en kwam alles goed.

Het tweede hoogtepunt was de aanschaf van een nieuwe auto. Natuurlijk was het jammer om afscheid te nemen van de Crossfire, maar gelukkig verliep de verkoop wel vlot en soepel. Bovendien ben ik (nog steeds) heel blij met mijn nieuwe aanwinst: een SLK 350. Ik wil nog wel wat modificaties doorvoeren om de auto helemaal naar mijn smaak te maken, maar dat is iets om naar uit te kijken in 2023…