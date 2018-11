Nieuwe Toyota Corolla is er nu ook als brute toerwagen

Kijk, daarmee wordt je tenminste niet uit de pitstraat gelachen.

Toyota heeft de smaak flink te pakken, want het blijft vandaag maar aan de gang met zijn aankondigingen. Naast een gefacelifte Prius, de Nederlandse prijzen van de RAV4 en hybride varianten van de nieuwe Toyota Corolla komt het ook met een toerwagenversie van de Corolla Hatchback op de proppen. De Japanse autofabrikant heeft daarmee duidelijk het lekkerste voor het laatst bewaard, want deze puike bolide is een lust voor het oog.

De voor het circuit geprepareerde Toyota Corolla Hatchback is speciaal gemaakt voor het British Touring Car Championship (BTCC). Dit is hetzelfde kampioenschap waar Jamie Chadwick, die op de shortlist van de W Series staat, als eerste vrouw ooit een titel won. De Corolla Hatchback wordt in het leven geroepen als vervanger van de veel grotere, ogenschijnlijk minder wendbare Avensis. De Corolla Hatchback zal het in het kampioenschap o.a. opnemen tegen de Honda Civic Type R, de Subaru Levorg GT, de Vauxhall Astra en de BMW 125i M Sport.

Hoewel Toyota geen exacte specificaties heeft bekendgemaakt, is dit voor ons niet per se noodzakelijk. Immers, ook het BTCC heeft een reeks reglementen waaraan de constructeurs zich behoren te houden. Volgens de huidige regels zijn de volgende onderdelen bij iedere auto hetzelfde, om de kosten te drukken: “turbo, wastegate, intercoolers, ECU (engine control unit), instrumentation and dash, power management system, six-speed sequential gearbox, fuel tanks, differential, subframe, steering, brakes, clutch, wheels, dampers and suspension.”

Daarbij worden alle deelnemende auto’s, inclusief deze Corolla, aangedreven door een 355 pk sterke tweeliter turbomotor. De auto komt vanaf volgend seizoen in actie. Op 6 april begint het seizoen op het circuit van Brands Hatch.