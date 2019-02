In beeld: alle Formule 1-auto’s van 2019

Daar zijn ze dan, in actie!

Vandaag is het nieuwe Formule 1-seizoen officieel van start gegaan. Op de eerste testdag in Barcelona hebben de teams geprobeerd de vruchten van hun harde werk te plukken. Uiteraard is dit ze niet allemaal geluk – hallo, Williams! – maar de meesten hebben absoluut een redelijke dag achter de rug.

Inmiddels hebben we een poging gedaan enkele zaken vast te stellen, maar echte conclusies trekken is vooralsnog onmogelijk. Hierom richten we ons nu op een lichter onderwerp: de auto’s zelf. Vandaag hebben we de auto’s immers voor het eerst “allemaal” in het echt kunnen bekijken, wat een beter, mooier beeld geeft van het veld dan de digitale platen die we de afgelopen weken hebben mogen verteren. Hieronder hebben wij een aantal foto’s verzameld, waardoor je nogmaals de mogelijkheid krijgt de livery’s te maken, of te kraken.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Lewis Hamilton & Valtteri Bottas



Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel & Charles Leclerc



Red Bull Racing Honda, Max Verstappen & Pierre Gasly



Renault Sport, Nico Hulkenberg & Daniel Ricciardo



Haas F1 Team, Romain Grosjean & Kevin Magnussen



McLaren F1 Team, Carlos Sainz & Lando Norris



Racing Point F1, Sergio Perez & Lance Stroll



Alfa Romeo Racing, Kimi Raikkonen & Antonio Giovinazzi



Scuderia Toro Rosso Honda, Daniil Kvyat & Alexander Albon



Williams RoKit F1 Team, George Russell & Robert Kubica