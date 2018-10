Deze fraaie voorwielen worden níet aangedreven

En dat is goed nieuws!

De Lamborghini Huracán is een auto die een beetje op twee gedachte lijkt te hinken. Aan de ene kant is het een wilde Lamborghini zoals het hoort: veel visueel en auditief spektakel. Aan de andere kant is de auto eenvoudiger dan ooit om te besturen. Zelfs een over het paard getilde voetballer kan er kinderlijk eenvoudig Rotterdam mee doorkruisen. Dat doet een beetje afbreuk aan de originele mystiek van het merk. Een Lamborghini bestuur je niet, die moet je temmen.

Gelukkig heeft Lamborghini diverse uitvoeringen om de enthousiastelingen aan te spreken. Helemaal bovenaan het gamma vinden we de Huracán Performante. Dit bloedsnelle monster komt al veel dichter in de buurt met het imago van een Lamborghini. Maar ook de instapper is zeker de moeite waard. Dat is namelijk de Huracán LP580-2. Deze heeft enkel achterwielaandrijving. Gewoon zo als het hoort bij een auto als deze. Het enige nadeel van de LP580-2 is dat Lamborghini hem als een instapper in de range heeft gezet, visueel is het allemaal een beetje braafjes.

Gelukkig is daar ‘Strasse Wheels’. Deze tuner heeft na deze Audi R8 nu de Lamborghini Huracán onder handen genomen. Het resultaat is eigenlijk best geslaagd te noemen. Veelal gaan tuners (veel en veel) te ver met de modificaties waardoor alleen genoemde voetballers er interesse in hebben. Ditmaal zitten ze op het randje, wat ons betreft aan de goede kant. De velgen zijn hooglans zwarte jetsers met satijnrode inbusboutjes. Het kan fraaier, maar het misstaat absoluut niet onder deze auto.

Verder is de Huracán LP580-2 uitgerust met wat smakelijke koolstofvezel extraatjes. De diepe voorspoiler ziet er zeer fraai en waanzinnig duur uit. Waarschijnlijk is dat ook het geval. Dit is in elk geval niet de ideale auto als je in Almere-Muziekwijk woont. Drempels zijn nu zéér kostbare obstakels. De skirts geven de auto visueel gezien net wat meer présence en ‘breedte’. De ‘diffusser’ is niet iedereens smaak, maar het kan ermee door. Zo’n spoiler is zeker een welkome aanvulling. Het geeft de auto net de drama die het standaard model mist. Wat het kost is niet bekend. Maar als je na een paar weekjes op de bank zitten bij een Turkse middenmotor een Húracan kan toevoegen aan de collectie, moeten de kosten voor de tuning geen probleem zijn.