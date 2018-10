Welk bedrijf heeft FCA verkocht voor € 6.200.000.000?

Kijk, FCA doet succesvolle zaken.

Het is een tendens die we al jaren zien. Autoconcerns worden groter en groter. De kleinere concerns en merken die zelfstandig (willen) blijven worden opgeslokt of weggevaagd. Tegenwoordig zijn er een paar grote spelers op de mondiale automarkt: Toyota, Ford Motor, General Motors, Volkswagen Group, Renault-Nissan-Mitsubishi, PSA en FCA. Het gros van de leverbare merken valt onder de paraplu van een van deze concerns. Van deze groepen is FCA het meest geplaagde. Met de onlangs overleden Sergio Marchionne werden de meest vreemde beslissingen gemaakt. Van buitenaf bleek dit bijzonder lastig in te schatten, maar uiteindelijk bleek het beter met FCA te gaan dan dat wij van te voren konden hopen.

Het gaat nu zelfs een beetje beter met FCA, want ze hebben een mega-deal rond kunnen maken door een van hun merken te verkopen. Nee, niet een van hun automerken (of Cristiano Ronaldo), maar Magneti Marelli. De verkoop hing al een tijdje in de lucht, maar de kogel is dan eindelijk door de kerk. FCA heeft aangekondigd dat Magneti Marelli verkocht is aan CK Holdoings Co, het moederbedrijf van Calsonic Kansei Corporation. Calsonic kennen we nog het beste als de sponsor voor de brute Skyline JGTC racers in de jaren ’90.

Zowel Magneti Marelli als Calsonic zijn beide toeleveranciers voor de autoindustrie. Ondanks dat we waarde hechten aan merken vanwege hun ‘kwaliteitsonderdelen’, doen die merken niet veel meer dan een auto in elkaar schroeven met onderdelen van dit soort toeleveranciers. Voor Calsonic is dit strategisch gezien een zeer interessante zet. Het merk wordt op deze manier de zevende grootste toeleverancier in de automotive branche, als we de omzetten van de bedrijven simpelweg bij elkaar optellen.

Dit betekent overigens niet dat FCA ineens zonder een toeleverancier zit. Er is een meerjarige overeenkomst ondertekend dat FCA voor de komende tijd onderdelen van Magneti Marelli kan ontvangen. Dan nu de hamvraag? Wat moet FCA gaan doen met al het geld? Een nieuwe Punto ontwikkelen? Lancia reanimeren? Maserati’s voorzien van een kwaliteitsinjectie? Laat het weten, in de comments.