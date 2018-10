Maybach mag het weer een keertje proberen

De vorige keer ging ook al zo lekker.

Het is een van de grootste Duitse flops in dit millennium, samen met het WK2018, #Dieselgate en Mercedes-Benz CLC: de Maybach. Het begon zo mooi. Mercedes zag dat er ruimte was voor een model boven de S-Klasse. Zo waren er al diverse Pullman, AMG en Designo uitvoeringen van de S-Klasse waar Mercedes-Benz geld aan kon verdienen. Met een nieuw luxemerk bóven Mercedes-Benz zou Mercedes nóg meer geld kunnen verdienen. Althans, dat was de gedachte. In 1997 wordt op de Tokyo Motor Show de Maybach concept getoond, eerst nog als Mercedes model. De creatie is buitengewoon vulgair en kan rekenen op veel negatieve creaties. Het maakte Mercedes niet uit, de Maybach kwam er gewoon.

Het nieuwe merk kwam in 2002 op de markt en stierf in 2012 alweer een stille dood. De auto’s waren eigenlijk al zwaar verouderd toen ze op de markt kwamen. De Maybach 57 en 62 stonden op het onderstel van de oude W140 S-Klasse, terwijl BMW de Phantom juist een compleet nieuw platform en nieuwe motor meegaf. Maybach keerde terug als ‘badge’ voor extra luxe uitvoering.

Maar daar komt verandering in! Aan het Engelse AutoCar laat Dieter Zetsche namelijk weten dat Maybach absoluut weer met eigen auto’s gaat komen. Ze zijn als het ware begonnen met een soort wederopbouw van het Duitse merk. Het is nu net als Mercedes-Maybach al een soort submerk van Mercedes-Benz, net als Mercedes-AMG. Kijken we naar AMG, dan zien we voornamelijk aangepaste Mercedessen, maar ook een eigen sportwagen (AMG GT).

Met Maybach moet het zelfde gaan gebeuren. Eerst zal Mercedes-Maybach zich concentreren op super-de-luxe uitvoeringen van onder andere de S-Klasse, GLS-Klasse en G-Klasse. Het is daarna de bedoeling dat Maybach weer met een eigen model gaat komen. Wat dat precies gaat worden is nog niet helemaal zeker, maar reken maar dat het een enorm kitscherig en protserig apparaat gaat worden. Zo toonde Daimler in 2017 de ultragave Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet (afbeelding boven). Helaas kwam in 2018 de Mercedes-Maybach Ultimate Luxury (afbeelding onder). Een enorm gênant slagschip met glimmertjes waar zelfs een moderne rapper een beetje onpasselijk van zou worden.