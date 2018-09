Deze Audi R8 doet werkelijk alles fout

Fout x fout = Goed? Mwah, in dit geval niet.

Het is 1 september 2018 en ineens vragen we ons af: wat moeten we eigenlijk met de Audi R8? Aan de ene kant is het een godsgeschenk van Audi. Een sportwagen met atmosferische middenmotor. Dus met alle drama en kakofonieën die je je maar kunt wensen. Bij Ferrari, McLaren, Mercedes of Porsche hebben ze dat gewoonweg niet (meer) in de showroom staan. Dus dat Audi dit tussen de A3 Sportbacks en A6 Avant neer durft te zetten is bijzonder gewaagd. De eerste generatie heeft het merk echt geen windeieren gelegd. Het is vooral dat we een beetje ‘problemen’ hebben met de tweede generatie.

Dat heeft vooral te maken met de propositie. Bij de eerste generatie kon je kiezen tussen geweldig klinkende V8. Bij de tweede generatie (een derde gaat er niet komen) zijn er enkel tiencilinders leverbaar, alhoewel een basis-uitvoering op de planning staat. De V10 Plus is met zijn 610 pk een absoluut kanon, kijk deze rijtest er maar op na. Het grootste probleem is niet zo zeer de Audi R8 V10 Plus, dan wel de Lamborghini Huracan. Dat is in principe dezelfde auto met min of meer dezelfde specs en ongeveer dezelfde prijs.

Wat je kan doen, is natuurlijk de Audi R8 V10 Plus iets bijzonderder maken. Dat kan vanaf nu ook bij het bedrijf Strasse Wheels, Amerikanen vinden het geweldig om Duitse woorden te gebruiken in hun naam. Bij Strasse Wheels vonden ze het een goed idee om de auto te voorzien van ‘Satin Black’ lakwerk. Wij noemen het matzwart en het is al een jaar of 10 een foute trend. Matte lak is echt te 2009, dat kun je niet meer doen op een moderne supercar. De nieuwe splitter, grotere spoiler en extra aangezette diffuser moeten zorgen voor meer visueel drama, wat op zich wel gelukt is.

Hoofdattractie zijn de velgen, een setje SV10M Deep Concave FS velgen met een hooglans zwart veldbed en koolstofvezel finish. Waarschijnlijk is het geen echt carbon, overigens. Dat is iets lastiger te vormen. Op dit moment zijn koolstofvezel velgen zeer zeldzaam. Bij Koenigsegg (One:1) en Ford (Shelby Mustang GT350 R) kun je ze krijgen. Wat het gaat kosten is nog niet bekend, maar iets vertelt ons dat dit een vrij prijzige exercitie gaat worden. Dus ga je voor een Audi met alle foute tuningtrends uit 2009 of toch een nieuwe Lamborghini Hurucan? Ondergetekende speelt vals en gaat voor deze.