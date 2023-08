Lezersvraag: Netjes wachten of rechts erlangs?

Ja, we gaan weer eens kijken of wij ons wel een beetje gedragen achter het stuur. Dus, netjes wachten of rechts erlangs? Da’s de vraag!

De meesten van ons zullen flink wat kilometers maken met hun auto. En dus zullen we vanzelfsprekend ook veel op de snelweg zitten. En daar komen we geregeld een van onze grootste ergernissen tegen. Linksplakkers. Inderdaad, met 90 op de linker rijbaan en hoe je het ook probeert, ze gaan niet naar rechts.

Dan kun je netjes wachten, of je besluit toe te geven aan de kortsluiting die dan ontstaat. En dan ga je er rechts langs. Mag niet, maar is wel verleidelijk natuurlijk. En wij willen weten tot welke categorie jij behoort.

Netjes wachten of rechts erlangs?

Ondergetekende is gezegend met meerdere talenten en goede eigenschappen. Zo ben ik uiterst charmant, zeer eloquent, heb ik extreem goeie looks, ben lief voor dieren en bezoek mijn oude moedertje minstens 1 keer per week. En ik ben uitermate bescheiden. Alleen toen het geduld werd uitgedeeld, was ik waarschijnlijk even pissen, want dat heb ik dus helemaal niet.

Je raadt dus al tot welke groep ik behoor. Inderdaad, niet bij de groep ‘netjes wachten’, maar ik ben de voorzitter van ‘rechts erlangs’. Sterker, als ik zie dat een auto links rijdt en niet snel genoeg naar rechts gaat, doe ik niet eens de moeite om even te wachten om te zien of hij naar rechts gaat. Ik ga er meteen langs. Want ik heb haast. Altijd.

Niet zoals het heurt, maar ik praat het altijd maar goed met het excuus dat ik naar mijn werk moet en de pensionado of huismoeder (dat zijn linksplakkers per definitie) niets belangrijks te doen heeft. Dus is mijn actie volledig gerechtvaardigd. Is toch zo? Nou dan!

Maar het kan nog erger. Als ik zie dat een auto op de middelste baan rijdt en er aan beide zijden ruimte is, dan ga ik er óók rechts voorbij. Want in het lijstje met goede eigenschappen staat ook dat ik anderen graag leer hoe het wél moet… En daar vraag ik niks extra’s voor, zo ben ik dan ook hè?

Het is dus duidelijk dat ik niet niet van het netjes wachten ben en liever rechts erlangs duik. Maar het gaat niet om mij, al zou je dat met de ellenlange lijst van positieve kanten mijnerzijds haast wel denken…

Wat doe jij? Netjes wachten of rechts erlangs? Eerlijk hè? En vertel ook meteen even waarom jij in welk kamp zit.

Vinden we leuk!