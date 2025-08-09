Tweedehands Tesla is nu spotgoedkoop

De teloorgang van Tesla heeft ook zo zijn voordelen. Een tweedehands Tesla, in nu spotgoedkoop!

De teloorgang van Tesla is overal bemerkbaar behalve op de beurs. Op een of andere manier is de koers nog steeds torenhoog. Als je puur kijkt naar de fundamentals is dat onbegrijpelijk, maar er zijn kennelijk andere krachten aan het werk op de achtergrond. Zoals Lewis Hamilton zou zeggen ‘This is getting manipulated man’.

Robotaxi

Fanb0iZ wijzen naar Robotaxi als de nieuwe kip met gouden eieren die de koers ‘legitimeert’. Doch zelfs als je gelooft dat Tesla het voor elkaar krijgt dit werkend te krijgen, is het maar de vraag of Tesla 1) de hele markt inneemt, zoals men ook onterecht dacht bij EV’s en 2) of die markt werkelijk zo groot en dus waardevol is als men zich dat voorstelt.

Tweedehands

Ondertussen blijven de klappen komen. Zo werd Tesla onlangs voor het eerst veroordeeld tot het betalen van een paar honderd miljoen voor de rol die haar autonome functies hebben gespeeld in een dodelijk ongeval. Tegelijkertijd valt de verkoop van nieuwe Tesla’s tegen, ondanks hoge kortingen. En dat laatste, lijkt nu ook zijn weerslag te hebben op de tweedehands markt.

In ‘Murica, is een tweedehands Tesla nu voor het eerst goedkoper dan een gemiddelde tweedehands auto. Een Tesla okkazie doet gemiddeld 27.814 Dollar. De gemiddelde prijs van een gebruikte auto in Amerika is 28.039 Dollar. Als je bovendien kijkt naar grafieken van Car Gurus, zie je dat de gemiddelde prijs van een Tesla gestaag is gezakt, terwijl de gemiddelde prijs van andere auto’s de afgelopen periode ligt is gestegen.

Forse dalingen

Uiteraard kunnen hier meer factoren meespelen. Tesla is een jong merk, dus als men puur naar gemiddeldes kijkt, is logisch dat oudere gebakjes het gemiddelde omlaag trekken. Doch er lijkt meer aan de hand te zijn. De gemiddelde prijs van een Cybertruck is jaar op jaar gedaald met ruim 30 procent. De Model S levert ruim 20 procent in. De Model X een kleine 20 procent. De Model Y dik tien procent en de Model 3 bijna tien procent. Dat is wel even hard afschrijven dus. Kwaliteitsproductie Electrek speculeert dat het komt door Elon Musk’s politieke uitspattingen. Wat denk jij?