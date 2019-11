Deze gecamoufleerde Maserati heeft een middenmotor

Komen de Italianen volgend jaar met een verrassing?

We wisten al dat Maserati een compleet nieuwe sportwagen op de planning had staan, naast de Granturismo-opvolger. Daar hebben we verder nog weinig concreets over kunnen melden, maar nu heeft Maserati beelden gedeeld van een mule voor het nieuwe model.

Doorgaans komen foto’s van gecamoufleerde auto’s bij spionagefotografen vandaan, maar Maserati is zo vriendelijk om ze zelf te delen. Het gaat dan ook niet zozeer om de buitenkant van de auto, aangezien het slechts een tijdelijk omhulsel is. Waar het vooral om gaat is de aandrijflijn: een motor die centraal achterin is geplaatst. Deze is volledig door Maserati zelf ontwikkeld. Ze hebben hiervoor dus geen leentjebuur gespeeld bij Ferrari.

Maserati geeft nog geen details prijs over de aandrijflijn, behalve dat de motor een innovatief verbrandingssysteem heeft. Het gegeven dat Maserati bezig is met een middenmotor is echter überhaupt al interessant. Het zal overigens niet bij deze ene krachtbron blijven, want Maserati geeft aan dat dit een voorloper is voor een hele motorenfamilie, die exclusief is voor het merk.

Om toch nog even terug te komen op de buitenkant: die heeft verdacht veel weg van een uitgebouwde Alfa Romeo 4C. Maserati is dus blijkbaar nog niet zover dat ze al een eigen body hebben voor de sportauto. Of komen ze stiekem toch met een sportwagen die gebaseerd is op de 4C? In 2011 was dat wel het gerucht dat de ronde deed.

Het camouflage-patroon op de mule is overigens niet willekeurig: er zijn Romeinse cijfers in te vinden die de datum mei 2020 vormen. Tegen die tijd kunnen we volgens Maserati een lancering verwachten. Of niet. De Italianen kennende zou dat namelijk wel eens uit kunnen lopen.