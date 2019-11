Dit is het Audi Sport ABT Schaeffler team

Het barst weer van de topteams dit Formule E seizoen. Dit is één van de kanshebbers.

Het Formule E seizoen staat voor de deur. We hebben de meeste introductie al de revue laten passeren. Gisteren gingen we even iets verder in op een van de fabrieksteams, het TAG Heuer Porsche Formule E. Vandaag kijken we naar een andere grote fabrikant: Audi.

In relatief korte tijd heeft Audi zijn naam onlosmakelijk verbonden met de autosport. Hoogtepunten zijn natuurlijk het DTM, WRC en natuurlijk de dominantie op Le Mans. Sterker nog, op Formule 1 na heeft Audi een behoorlijke staat van dienst in de autosport. In tegenstelling tot Porsche en Mercedes doet Audi al wat langer mee aan de Formule E. Voor Audi is de Formule E behoorlijk relevant, daar het merk op dit moment een transitie maakt naar elektrische auto’s onder naam ‘e-tron’. Zo’n raceklasse zorgt voor bredere acceptatie voor de aandrijving en geeft het een sportief cachet. Eigenlijk precies dezelfde reden als alle andere auto’s.

Audi Sport ABT Schaeffler

Het Audi team bestaat eigenlijk uit drie belangrijke pilaren: Audi Sport is de autosportdivisie van Audi, hetzelfde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de sportieve Audi ‘RS’-modellen. ABT Sportsline is een jarenlange partner van Audi. ABT is zowel een een raceteam als (onder andere) Audi-tuner. ABT en Audi hebben in het verleden in de toerwagenracerij veel samengewerkt. Misschien wel de belangrijkste pilaar in deze specifieke klasse is Schaeffler.

Wellicht dat Schaeffler jullie niet zoveel zegt, maar zij zijn de heren (en dames) die de elektromotoren in elkaar schroeven. Schaeffler is een gigantische toeleverancier van onder andere kogellagers. Een spectaculair product van Schaeffler is de elektrische RS3, die 200 km/u haalt (in zijn achteruit!), bekijk de video hier. Audi Sport ABT Schaeffler geldt als een absoluut top team in de Formule E. Sinds hun deelname in deze raceklasse (2014) hebben ze steevast een eerste, twee of derde plaats bemachtigd in de eindstand.

Audi e-tron FE06

De auto waarmee ze het dit jaar gaan proberen is de Audi e-tron FE06. Inderdaad, alweer de zesde Formule E auto van Audi. De Audi e-tron FE06 heeft een chassis van Spark, net als alle andere Formule E teams. De motor komt zoals gezegd bij Schaeffler vandaan.

Luca di Grassi (87)

In het seizoen 2017 – 2018 was het Luca die Grassi die Formule E kampioen werd. De andere grote overwinning van Di Grassi was de Grand Prix Macau, die hij winnend afsloot. Hij reed toen tegen namen als Romain Grosjean, Bruno Senna, Robert Kubica en ene Sebastian Vettel. Het seizoen sloot hij toen af als derde. Di Grassi heeft onnoemelijk veel Formule 1 ervaring, maar we hebben ‘m niet vaak zien racen. Hij was testrijder voor Renault, Honda en Pirelli. In 2010 reed de Braziliaan voor het Virgin Racing team, in dat seizoen haalde hij geen punten. Zijn beste resultaat in Maleisie. Niet veel later na dat seizoen kwam hij bij Audi Sport Team Joest terecht. Bij het ABT team is Di Grassi een zeer belangrijke factor. Hij pakt alle podiums en het gros van de punten. Deze man is helemaal thuis in deze raceklasse.

Daniel Abt (26)

Het is nooit leuk om naast een succesvolle teamgenoot te moeten zitten, vraag maar aan Daniel Ricciardo, Carlos Sainz of Pierre Gasly. Daniel Abt kan zich gelukkig schuilen achter zijn jeugdigheid, want de Dartele Duitser is pas 26 jaar oud. Daniel Abt heeft succes beleeft in de ADAC Formel Masters, in 2009 pakte hij de titel. In de Formule 3 heeft Daniel Abt sterk gereden bij Van Amersfoort Racing. In 2012 wordt hij tweede in het eindklassement van de GP3 Series. Sinds 2014 rijdt Daniel Abt in de Formule E.