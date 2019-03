Tesla heeft lak aan ethisch handelen

De koude harde Dollar verdienen is namelijk belangrijker.

Afgelopen week was er groot nieuws te melden vanuit kamp Tesla; de Model 3 wordt eindelijk beschikbaar voor 35.000 Dollar in Amerika. Dat wil zeggen met een MSRP van 35.000 Dollar, wat in de meeste gevallen niet betekent dat klanten ook klaar zijn voor dat bedrag (er komt in de meeste staten namelijk gewoon nog Value Added Tax bij). Desalniettemin lost Elon Musk met de komst van de instap-Model 3 een belangrijke belofte in die hij lang geleden maakte. En dat was nog niet eens al het goede nieuws, want meer Tesla modellen werden middels prijsdalingen bereikbaarder dan ooit. Een feest voor alle klimaatdrammers: kan dan toch iedereen aan de EV?

Niet iedereen was echter te spreken over de move van Musk. De (soms forse) prijsdalingen betekenen namelijk dat iedereen die nu al zo’n -har har- model gekocht heeft potentieel te maken krijgt met extra afschrijving. Onder Tesla-adepten zorgde dat voor onrust en chaos, die duidelijk proefbaar was op de verschillende fora. Ook in Nederland waren er al snel mensen die overwogen hun bestelde auto alsnog te cancellen om vervolgens een nieuwe bestelling te plaatsen. Dat kan zomaar duizenden Euro’s schelen. Extra chaos zou kunnen voortvloeien uit het feit dat Tesla een nieuw programma in het leven geroepen heeft waarbij je je Tesla binnen zeven dagen kosteloos kan terugbrengen naar de dealer Store. Gingen mensen daar nu maar meteen massaal gebruik van maken?

Enfin, deze kant van het verhaal hadden we al belicht, maar er kleeft nog een nadeel aan de zucht van Elon naar goedkopere prijzen van zijn producten. Deze moet namelijk deels betaald gaan worden door Elons werknemers. In een email laat de Muskias zijn ondergeschikten weten dat er om kosten te besparen banen gaan verdwijnen bij de sales en marketing afdelingen van het bedrijf. Elon heeft die volgens hem namelijk helemaal niet nodig, omdat je tegenwoordig ook gewoon online een Tesla kan bestellen. Dat deden in het geval van de Model 3 al 78 procent van de kopers. Overigens ligt het percentage dat de auto kocht zonder een testrit te maken nog hoger: 82 procent van de Model 3 kopers achtte het obligate ritje om de kerk niet noodzakelijk. Gezien ons bijtellingsklimaat kunnen we dat wel begrijpen, maar het geldt dus niet alleen voor Nederlandse klanten.

Elon wil dus gaan snijden in zijn werknemersbestand, wat op zich wel meer bedrijven doen. Wat echter niet zo netjes is, is de manier waarop de grote leider dit aanvliegt. Normaal gesproken als je werknemers ontslaat moet je ze, ook in het kapitalistische ‘Murica, vaak een nette ontslagvergoeding meegeven. Maar in plaats daarvan lijkt Tesla voor een andere aanpak te kiezen: het merk zet een streep door prestatiebonussen voor verkopers, die in Amerika een zeer belangrijk deel van het salaris van de gemiddelde glibberige autoverkoper uitmaken. Op deze manier ontslaat Tesla de werknemers niet letterlijk, maar ‘dwingt’ het ze zelf de conclusie te trekken dat ze beter kunnen opstappen. Dat betekent dan weer dat ze geen ontslagvergoeding meekrijgen. Gelukkig toont Musk wel zijn gebruikelijke empathie in dit alles:

This is a hard decision, but it is necessary to make our cars more affordable. Our sales team has fought on the front lines of advancing our mission and has been our connection to hundreds of thousands of customers along the way. I want to express my sincere gratitude for all that you’ve done.

En nu opbokken graag, zonder monnie. Kthxbye.