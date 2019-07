Wie gaat meer dan 20 miljoen betalen voor deze F1 LM?

Wellicht dat er iemand zo gek is. Of nou ja, gek..

De markt van (moderne) klassiekers lijkt soms gekker en gekker te worden. Wat dat betreft zijn er overeenkomsten met de voetbalmarkt, waar steeds heftigere bedragen voor spelers worden betaald. Over een maand gaat de Monterey Car Week weer van start en die week staat jaarlijks garant voor spectaculaire veilingen.

Ook dit jaar zullen er weer de nodige snoepjes van de hand worden gedaan. Één van de highlights van dit jaar is deze McLaren F1 LM. Niet alleen de auto zelf is bijzonder, de verwachte opbrengst is minstens zo krankzinnig te noemen. Deze auto begon zijn leven als een reguliere F1 en is (door McLaren) omgebouwd naar een LM-spec. Bij slechts twee exemplaren op deze planeet is dat gebeurd. Exclusiviteit is dus een understatement. Het verschil met de zes gebouwde track-only F1 LM-exemeplaren is dat deze twee LM-jongens wel straatlegaal zijn.

De driezitter heeft een 6.1-liter V12 en is in deze LM-uitdossing goed voor 680 pk. De auto valt extra op met zijn uiterlijke aanpassingen, waarvan de grote achterspoiler de meest opvallende wijziging is. De huidige eigenaar, autoverzamelaar Andrew Bagnall uit Nieuw-Zeeland, heeft de auto 12 jaar in zijn bezit gehad. Nu mag iemand anders gaan genieten van het ding.

Van de reguliere F1 zijn 64 stuks gebouwd en een goed exemplaar is al een miljoen dollar waard. Deze F1 LM doet er nog een schepje (we kunnen gerust een schep zeggen) bovenop. De veilingmeesters van RM Sotheby’s mikken op een waarde tussen de 20 en de 23 miljoen (!) dollar. De veiling is op 16 augustus. Het is afwachten of er daadwerkelijk zo’n hoog bedrag betaald gaat worden voor de zeer bijzondere McLaren.