Gaaf! R33 en R34 Skyline GT-R opnieuw in productie

Nissan weet precies waar fans op zitten te wachten.

Met de grote interesse in klassieke auto’s die er tegenwoordig bestaat, is het allerminst een verrassing te noemen dat autofabrikanten zich ineens beginnen te richten op het opnieuw produceren van onderdelen voor hun iconische modellen. Porsche, bijvoorbeeld, maakt al langer onderdelen voor allerlei klassiekers met behulp van 3D-printers. Nissan doet in zekere zin hetzelfde. De Japanse automaker onthulde vorig jaar het Nismo Heritage Parts-programma voor de R32 Skyline GT-R en deze week breidt Nissan de productenlijn uit met onderdelen voor de R33 en R34 GT-R.

Allereerst heeft de aankondiging betrekking tot de onderdelen die Nissan al aanbood. De autofabrikant leverde een reeks onderdelen voor de R32 GT-R en nu krijgen eigenaren nog meer mogelijkheden deze auto te herstellen, doordat Nismo naast een aantal essentiële stukken eveneens een verzameling onderdelen toe heeft gevoegd die normaal gesproken lastig te vinden zijn. Hierbij kun je denken aan rubberen strips voor de ramen en elektrische schakelaars.

Voor de R33 en R34 GT-R heeft Nismo Heritage Parts onderdelen voor de buitenkant, de aandrijflijn, evenals mechanische en elektrische stukken aangekondigd. Nissan noemt geen specifieke voorbeelden, maar zegt wel dat het in totaal meer dan 160 onderdelen betreft. De volledige lijst wordt dit weekend onthuld tijdens het jaarlijkse Nismo Festival, dat gehouden wordt op het circuit van Fuji. Hier zien we tevens de nieuwe Nissan Leaf RC.