Matig klinkende sportauto krijgt belangrijke upgrade

Helaas is er één groot nadeel.

Er waren altijd twee redenen waarom je een Maserati GranTurismo wilde hebben. De ene reden was het design en de andere was het geluid. Met de nieuwe generatie is alleen het design overgebleven, want het geluid is heel matig.

Iedere autoliefhebber kan het geluid van de Maserati V8 dromen, dus dat is wat je verwacht te horen uit een GranTurismo. Dan kan het geluid van de Nettuno V6 alleen maar tegenvallen. En dat doet het ook.

Maserati zag zelf ook ruimte voor verbetering en heeft daarom een aangepaste uitlaat ontwikkeld, inclusief aangepaste software. Deze moet zorgen voor een “authentieke en lonende akoestische ervaring, die trouw blijft aan de Maserati-traditie.”

Dan nu het slechte nieuws: er zijn maar twee auto’s die deze uitlaat krijgen. Dit zijn een one-off Maserati GranTurismo en een one-off Maserati GranCabrio. Met deze special editions viert Maserati dat de terugkeer van de productie naar Modena.

De nieuwe GranTurismo werd namelijk eerst gebouwd in Turijn, in dezelfde fabriek als de Fiat 500e. Nu keert de productie weer terug naar Modena, waar ook de vorige generatie werd gebouwd. Dat heeft alles te maken met de komst van de nieuwe Fiat 500 Hybrid.

De one-off uitvoeringen onderscheiden zich verder met een speciale kleurstelling. De GranTurismo is uitgevoerd in Rosso Velluto, terwijl de GranCabrio is uitgevoerd in Oro Lirico. Het interieur is bekleed met leer en alcantara. De auto’s hebben ook unieke uitlaateindstukken, die laten zien dat er aan de uitlaat gewerkt is.

Hartstikke leuk, maar de reguliere klanten hebben hier verder niet zoveel aan. Gelukkig zijn er andere partijen, zoals Supersprint, die ervoor kunnen zorgen dat je GranTurismo alsnog een beter geluid produceert.