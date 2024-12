McLaren F1-ontwerper kraakt hypercar van € 3 miljoen compléét af

Van je collega’s moet je het hebben.

De naam Peter Stevens zegt je misschien niet direct iets, maar een aantal van de auto’s die hij ontwierp zijn iconen. Denk aan de legendarische Impreza (WRX) van eind jaren ’90, de Lotus Elan en Esprit, de BMW Le Mans winnaar van 1999 en misschien de knapste van het stel: de McLaren F1. Deze auto ontwierp Stevens samen met collega Gordon Murray. Nu haalt Stevens hard uit naar het nieuwste werk van zijn ex-collega.

Stevens krijgt de GMA T50 te zien op een evenement waarbij zes eigenaren hun nieuwe speelgoed laten zien. De ontwerper is niet bepaald te spreken over de bouwkwaliteit van de hypercar. ”Wat me het meeste verbaasde, was de werkelijk vreselijke paneelopeningen en het gebrek aan het aansluiten van de panelen. Het gat tussen het glas van de motorkap en het glas van het dak was op iedere auto anders”, schrijft Stevens op Instagram.

We kunnen Stevens niet ongelijk geven. De foto hieronder plaatste hij bij het bericht. Volgens mij is het vrij duidelijk waar de problemen zitten, of niet?

Op andere plekken kun je zelfs door de gaten tussen de panelen naar binnen kijken. De ontwerper kan het niet geloven: ”Ik denk dat voor 2,8 miljoen pond (ongeveer € 3,4 miljoen) de eigenaar een betere afwerking verdient dan dit. Lexus mikte, en behaalde, bijvoorbeeld altijd op een paneelverschil van 6 millimeter over de gehele auto.”

Ook andere zaken aan de geweldige GMA T50 staan Stevens niet aan. Zo start een van de eigenaren trots zijn nieuwe speeltje en laat de V12 eens flink horen. De ontwerper ziet dat het publiek dit geweldig vindt. Stevens ziet daar juist een probleem in: ”Blijkbaar gaat het echt om theater! Ik begin te denken dat het waarderen van mooie details en zorgzame assemblage niet langer relevant zijn. De onmiddellijke hit en pijlsnelle clicks op social media zijn momenten van tien seconden aandacht, in plaats van lange waardering voor een goed werk.”

Het grote probleem van de huidige auto-industrie

Stevens ziet dit probleem niet alleen voorkomen bij Gordon Murray Automotive, maar in de gehele industrie. ”Zou dit de reden kunnen zijn voor zoveel ‘schok en ontzag’ in moderne ontwerpen? Gaat de industrie geloven dat het maar tien seconden heeft om de aandacht te trekken van een potentiële klant?”

De tekenaar geeft ook nog een voorbeeld van hoe het wel zou moeten. ”Een heel netjes geel, laat model, Lotus Elan uit Bicester, herinnerde me eraan dat goede paneelpassingen niet veel geld hoeven te kosten.” Zo kan het inderdaad ook.